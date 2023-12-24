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Хоккей Спорт

"Лада" разгромно проиграла "Автомобилисту"

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" в родных стенах крупно проиграли "Автомобилисту", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первое серьезное событие на площадке произошло на 8-й минуте, когда Остап Сафин оставил "Ладу" в меньшинстве, чем екатеринбуржцы воспользовались, организовав затяжную атаку, которая завершилась точным броском Сергея Широкова с ползоны — 0:1. Свой шанс реализовать лишнего "автозаводцы" получили уже под занавес периода, но ничего из этого выжать не сумели.

После перерыва инициативой плотно завладели хоккеисты "Автомобилиста", буквально прописавшиеся в зоне тольяттинской команды. Это серьезное давление на оборонительные порядки "Лады" вылилось в гол на 28-й минуте — Алексей Макеев выдал шикарный пас на дальнюю штангу и Анатолий Голышев в касание переправил шайбу в сетку. 0:2. Далее подопечные Олега Браташа постепенно стали отводить игру подальше от своих ворот и время от времени создавать остроту у владений Евгения Аликина. В концовке двадцатиминутки "автозаводцы" все же смогли сократить отставание до минимума благодаря Максиму Березину, оказавшемуся первым на добивании после броска Сергея Шумакова — 1:2.

В самом начале заключительной трети тольяттинцы дважды удалились с интервалом в 19 секунд и "Автомобилист" тут же отличился при игре "5 на 3". Владислав Подъяпольский справился с броском Ника Эберта, однако Сергей Широков расторопнее всех сработал под тольяттинскими воротами и закинул шайбу в цель, оформив дубль и 500-е очко в КХЛ — 1:3. Затем "Лада", конечно, попыталась встрепенуться, но гости из Екатеринбурга очень уверенно отбивались, оставляя своего голкипера Евгения Аликина практически без работы, и до финальной сирены "Автомобилист" забил еще дважды. Сперва Ник Эберт наказал "автозаводцев" за очередное удаление, а за 12 секунд до финальной сирены Андрей Обидин поставил точку. Итог — 1:5.

Следующий матч в рамках домашней серии "Лада" проведет 26 декабря и оппонентом будет магнитогорский "Металлург".

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