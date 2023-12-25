В Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень опасности из-за обильных осадков

Ночью и утром в понедельник, 25 декабря, местами по восточной части региона будет идти сильный снег. Ожидается налипание мокрого снега, на дорогах возможны снежные заносы. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В связи со сложными погодными условиями региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки.

"Обильное выпадение осадков в виде снега и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками, — отмечается в сообщении. — Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов".