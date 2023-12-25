"Продлить договор с оператором связи": очередная схема, при которой самарец лишился более 13 тыс. рублей

В Самаре 55-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на обслуживание телефонного номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте.

Неизвестный сообщил самарцу, что договор можно перезаключить по телефону. Когда пострадавший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Мужчина выполнил все инструкции афериста.

В результате приложение мобильного банка пострадавшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 13 тыс. рублей. Местный житель понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.