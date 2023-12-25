16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" проиграл УНИКС - 61:81 Баскетбольная "Самара" уступила на выезде курскому "Динамо" Баскетбольная "Самара" обыграла МБА на домашнем поле Баскетболисты "Самары" обыграли "Минск" Баскетбольная "Самара" обыграла "Руну" на домашнем поле

Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл УНИКС - 61:81

КАЗАНЬ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарцы вроде бы неплохо начали матч, усилиями Джастина Роберсона и Джеймса Томпсона повели в счете — но у хозяев сразу же за дело принялисль снайперы: уже к середине стартового периода они отправили в цель четыре трехочковых.

"Самара" пыталась не отпускать УНИКС слишком далеко. Раде Загорац и Хейден Далтон своими попаданиями удерживали разницу в один-два точных броска — 21:25 после первой четверти. Но вторая десятиминутка "Самаре" явно не удалась: более пяти минут без набранных очков, всего одно попадание с игры — и уже "-21" (27:48) к большому перерыву.

Не удалось наладить нападение и в третьей четверти: очки наша команда набирала исключительно с линии штрафных. Хотя и на своей половине при этом долгое время казанцам особо разгуляться не позволяли. И только в заключительном периоде, который соперники начинали при счете 39:67 не в пользу "Самары", дела в атаке пошли куда веселее. Особенно активничал Джеймс Томпсон, набравший 13 очков за пять последних минут. Отдельный игровой отрезок наша команда выиграла, но на общем результате это уже не сказалось.

61:81 — поражение "Самары".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31