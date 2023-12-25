БК "Самара" проиграл УНИКС - 61:81

Самарцы вроде бы неплохо начали матч, усилиями Джастина Роберсона и Джеймса Томпсона повели в счете — но у хозяев сразу же за дело принялисль снайперы: уже к середине стартового периода они отправили в цель четыре трехочковых.

"Самара" пыталась не отпускать УНИКС слишком далеко. Раде Загорац и Хейден Далтон своими попаданиями удерживали разницу в один-два точных броска — 21:25 после первой четверти. Но вторая десятиминутка "Самаре" явно не удалась: более пяти минут без набранных очков, всего одно попадание с игры — и уже "-21" (27:48) к большому перерыву.

Не удалось наладить нападение и в третьей четверти: очки наша команда набирала исключительно с линии штрафных. Хотя и на своей половине при этом долгое время казанцам особо разгуляться не позволяли. И только в заключительном периоде, который соперники начинали при счете 39:67 не в пользу "Самары", дела в атаке пошли куда веселее. Особенно активничал Джеймс Томпсон, набравший 13 очков за пять последних минут. Отдельный игровой отрезок наша команда выиграла, но на общем результате это уже не сказалось.

61:81 — поражение "Самары".