Движение теплоходов через Волгу возобновится 27 декабря

В Самаре в связи со вскрытием ледового покрова на р. Волга ориентировочно с 27 декабря возобновляется движение теплоходов на маршруте Самара - Подголятино.

Ориентировочное время начала движения — 12.00.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом".

Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221. Будьте внимательны при планировании поездок.