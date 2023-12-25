Председатель Правления Новикомбанка провела заседание совета Воронежского отделения СоюзМаш России

Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, куратор Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России, приняла участие в итоговом заседании совета Воронежского отделения СоюзМаш России. В ходе встречи члены Регионального совета общественной организации обсудили результаты работы ВРО за 2023 год и определили задачи, решение которых будет способствовать дальнейшему развитию экономики региона в целом, и воронежских предприятий, в частности.

Воронежское отделение СоюзМаш России объединяет ряд крупнейших предприятий и университетов региона. Здесь собраны ведущие российские производители в таких областях, как радиоэлектроника, тяжелое машиностроение, приборостроение, самолетостроение, телекоммуникационные и информационные технологии. С 2018 года Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует данное отделение, деятельность которого направлена на формирование устойчивой экономической, технологической и социальной среды для уверенного промышленного роста в регионе.

В своем обращении к членам Регионального совета ВРО Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева сделала акцент на ключевом условии достижения технологического суверенитета — наличии высококвалифицированных инженерных кадров, их постоянной переподготовке с учетом выпуска импортозамещающей продукции.

Новикомбанк выделил поддержку кадров промышленности в отдельное приоритетное направление своей деятельности. В рамках деловой программы военно–технического форума "Армия–2023" банк провел круглый стол на тему: "Структурная трансформация: кадровый потенциал". На нем эксперты, включая представителей воронежских университетов — ВГЛТУ и ВГТУ, обсудили роль подготовки инженеров нового поколения в развитии отечественной промышленности.

Подводя итоги года, участники встречи отметили, что в целом в 2023 году Воронежское отделение значительно расширило количество проведенных мероприятий. В мае 2023 года Новикомбанк стал активным участником XIII Межрегионального Воронежского промышленного форума. Также при поддержке опорного банка Ростеха Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей провело расширенное заседание, модератором которого выступил Анатолий Кузнецов, председатель ВРО СоюзМаш России. Основной тематикой заседания стало обсуждение задач развития регионального машиностроительного комплекса, который является основой конкурентоспособной и инновационной экономики региона.

Также на полях форума Новикомбанк и Воронежское РО заключили ряд трехсторонних соглашений о сотрудничестве. Это развитие взаимодействия с Департаментом социальной защиты и Департаментом образования Воронежской области, а также Воронежским областным отделением общественной организации "ОПОРА РОССИИ" и Торгово-промышленной палатой региона. В рамках подписанных соглашений уже реализованы проекты, направленные на решение социальных вопросов. В партнерстве с Департаментом соцзащиты Воронежской области оказана адресная помощь для поддержки малоимущих семей, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами Воронежской области.

С июня 2023 года ежемесячно 20 нуждающихся семей получают продуктовые и гигиенические наборы по программе "Крупинка добра" Воронежского фонда "Общие дети". В 2024 году Новикомбанк продолжит поддержку этой социальной программы.

Совместно с Департаментом образования Воронежской области состоялся важный проект, направленный на восстановление социальных объектов на территориях ЛНР. Совместные усилия помогли создать современные условия для реализации программ дошкольного образования.

Кроме того, ВРО поддерживает и развивает инициативы Союза, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий. Опорный банк российской промышленности традиционно выступил партнером Международного промышленного форума "Инженеры будущего-2023", учредив на нем специальную номинацию "Инженерный авангард". Эта награда вручается за непрерывное развитие компетенций, постоянное обучение и победы на профессиональных конкурсах специалисту, чьи знания и умения направлены на укрепление технологического суверенитета страны.

Еще одно интеллектуальное состязание, которое на протяжении нескольких лет находится в фокусе внимания банка и ВРО, — главная инженерная школьная олимпиада страны "Звезда". Ее основная цель — развитие и стимулирование интереса у подрастающего поколения к научно-исследовательской деятельности и мотивации к поступлению на инженерные специальности. В этом году представители ВРО и Новикомбанка также чествовали одаренных школьников.

Банк активно развивает социально-ориентированную политику в области финансовой грамотности работников Госкорпорации Ростех, в рамках которой проводятся лекции на промышленных предприятиях и в университетах в различных городах России. Банк организовал серию обучающих семинаров в Воронеже для сотрудников ВАСО, Концерна "Созвездие" и студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени (ВГЛТУ). К важному элементу социально-корпоративной культуры Новикомбанка относится проведение Дня Донора, на который откликаются как сотрудники головного офиса, так и работники филиалов в регионах, в том числе в Воронеже.

"Выражаю благодарность всему составу Воронежского регионального отделения СоюзМаша за успешное и насыщенное сотрудничество. Уверена, что в дальнейшем совместными усилиями при поддержке властей региона мы сможем еще эффективнее вырабатывать новые меры поддержки промышленности и содействовать созданию благоприятных социально-экономических условий в Воронежской области", — подчеркнула в заключительном слове Елена Георгиева.