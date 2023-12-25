Самарчанку подозревают в мошенничестве с выплатами на ребенка-инвалида

В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2007 г. женщина предоставила в Пенсионный фонд документы о том, что ее трехлетнего на тот момент ребенка признали инвалидом. На основании этих бумаг самарчанка до 2022 г. получала ежемесячную выплату — всего более 1,3 млн руб. за 15 лет. Теперь же выяснилось, что документы о признании ребенка инвалидом были поддельными.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.