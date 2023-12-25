Самарчанку подозревают в мошенничестве с выплатами на ребенка-инвалида

В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2007 г. женщина предоставила в Пенсионный фонд документы о том, что ее трехлетнего на тот момент ребенка признали инвалидом. На основании этих бумаг самарчанка до 2022 г. получала ежемесячную выплату — всего более 1,3 млн руб. за 15 лет. Теперь же выяснилось, что документы о признании ребенка инвалидом были поддельными.