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Преступления Происшествия

Самарчанку подозревают в мошенничестве с выплатами на ребенка-инвалида

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2007 г. женщина предоставила в Пенсионный фонд документы о том, что ее трехлетнего на тот момент ребенка признали инвалидом. На основании этих бумаг самарчанка до 2022 г. получала ежемесячную выплату — всего более 1,3 млн руб. за 15 лет. Теперь же выяснилось, что документы о признании ребенка инвалидом были поддельными.

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