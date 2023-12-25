"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по дорожно-транспортным происшествиям в 37 самых крупных по численности городах России. В целом, почти каждый шестой водитель попадал в аварии за последние 3-5 лет. Чаще других в аварии попадают жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть меньше — водители Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Любопытно, что москвичи показали самый низкий результат по аварийности (8,8%). Также реже остальных участниками ДТП становятся жители Астрахани (9,9%), Томска (11,6%) и Владивостока (12%).
Каждая вторая авария произошла из-за того, что ее участники не разъехались на перекрестке (46,9%). На втором месте по популярности превышение скорости (24,1%), а на третьем — несоблюдение сигналов светофора (11,4%). Основной причиной ДТП участники опроса назвали неопытность водителя (51,2%). Также аварии были спровоцированы усталостью и переутомлением водителя (20,6%), медленной реакцией водителя на дорожную ситуацию (7,8%) и стрессом водителя.
"С наступлением осени не только ограничивающие видимость дожди, опавшая листва и первый снег создают аварийную обстановку. При смене сезона у водителей повышается тревожность и уровень стресса, что, как показало исследование, напрямую влияет на частоту ДТП. Поэтому особенно важно чувствовать себя защищенным на дорогах и оформить полис каско, по которому страхуется непосредственно сама машина и нет разницы в том, кто был виновником ДТП. "Ингосстрах" остается надежным партнером и лидером в этом виде страхования: за день компания выплачивает по каско порядка 62,2 миллиона рублей. Причем оформить выплату пострадавшему в ДТП можно онлайн — через мобильное приложение IngoMobile", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.