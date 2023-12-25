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Страхование Финансы

Исследование "Ингосстраха": причины большинства аварий — неопытность, усталость и стресс водителя

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по дорожно-транспортным происшествиям в 37 самых крупных по численности городах России. В целом, почти каждый шестой водитель попадал в аварии за последние 3-5 лет. Чаще других в аварии попадают жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть меньше — водители Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Любопытно, что москвичи показали самый низкий результат по аварийности (8,8%). Также реже остальных участниками ДТП становятся жители Астрахани (9,9%), Томска (11,6%) и Владивостока (12%).

Каждая вторая авария произошла из-за того, что ее участники не разъехались на перекрестке (46,9%). На втором месте по популярности превышение скорости (24,1%), а на третьем — несоблюдение сигналов светофора (11,4%). Основной причиной ДТП участники опроса назвали неопытность водителя (51,2%). Также аварии были спровоцированы усталостью и переутомлением водителя (20,6%), медленной реакцией водителя на дорожную ситуацию (7,8%) и стрессом водителя.

"С наступлением осени не только ограничивающие видимость дожди, опавшая листва и первый снег создают аварийную обстановку. При смене сезона у водителей повышается тревожность и уровень стресса, что, как показало исследование, напрямую влияет на частоту ДТП. Поэтому особенно важно чувствовать себя защищенным на дорогах и оформить полис каско, по которому страхуется непосредственно сама машина и нет разницы в том, кто был виновником ДТП. "Ингосстрах" остается надежным партнером и лидером в этом виде страхования: за день компания выплачивает по каско порядка 62,2 миллиона рублей. Причем оформить выплату пострадавшему в ДТП можно онлайн — через мобильное приложение IngoMobile", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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