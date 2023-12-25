Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 70 мигрантов

В Самаре безработная 50-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Местная жительница у себя дома на ул. З. Космодемьянской поставила на учет 70 иностранцев, хотя не собиралась предоставлять им жилье. Сама подозреваемая рассказала, что за свои "услуги" по регистрации получила более 30 тыс. рублей.