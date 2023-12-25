Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 70 мигрантов

В Самаре безработная 50-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Местная жительница у себя дома на ул. З. Космодемьянской поставила на учет 70 иностранцев, хотя не собиралась предоставлять им жилье. Сама подозреваемая рассказала, что за свои "услуги" по регистрации получила более 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.