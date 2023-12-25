В Самаре на месяц ввели особый противопожарный режим

С 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 на территории Самары установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В этот период запрещено использовать пиротехнические изделия бытового назначения выше 2 класса опасности, за исключением специальных площадок. При использовании петард, наземных фейерверков следует помнить основные правила безопасного обращения с ними", - отмечается в сообщении.

Неумелое и неправильное использование пиротехники, нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожарам, термическим ожогам, различным травмам.

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека.

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя или оптового продавца. Это гарантирует качество и безопасность изделий.

"Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках (с перечнем объектов, реализующих данную продукцию, можно ознакомиться в приложении). При покупке пиротехники обязательно прочитайте инструкцию. Каждое подобное изделие должно иметь сертификат соответствия, в котором указывается класс опасности. Проверьте срок годности. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права продлить этот срок. Проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль)", - предупредили в мэрии.

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

"Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехническими устройствами. При обращении с пиротехникой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать не подходите к фейерверку (петарде), чтобы удостовериться, что на нем нет тлеющих частей; следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедиться, что фейерверк (петарда) точно не взорвется; ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком (петардой), все действия необходимо совершать на вытянутых руках; не используйте пиротехнику при ветре более 5 м/с", - напомнили в горадминистрации.

Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние (это минимум 10-15 метров).

При запуске пиротехнического изделия необходимо убедится, что в радиусе указанном в инструкции нет деревьев, жилых домов, других построек.

Запрещается производить запуск петард, фейерверков, ракет и прочих изделий внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни дети и подростки должны только в присутствии взрослых.

"Если все же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай, необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону "01" или "101" (с мобильного телефона)", - отмечается в сообщении.