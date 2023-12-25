70 пьяных водителей остановили за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 22 по 24 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 70 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы выявили более 1500 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских удостоверений, 93 — нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 62 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы на глазах у сотрудников ГИБДД переходили дорогу там, где это запрещено, 64 раза.