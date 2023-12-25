16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
70 пьяных водителей остановили за три дня в Самарской области В Самаре росгвардейца поймали на афере с оружием В Самаре полицейского "посадили" за покровительство бару "Хорошо сидим" Пожар на Пугачевском тракте: один человек пострадал, трое спасены и 30 эвакуированы В Самаре началось рассмотрение уголовного дела о стрельбе на рынке "Коникс"

Происшествия

70 пьяных водителей остановили за три дня в Самарской области

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение трех дней, с 22 по 24 декабря, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 70 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же автоинспекторы выявили более 1500 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских удостоверений, 93 — нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 62 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы на глазах у сотрудников ГИБДД переходили дорогу там, где это запрещено, 64 раза.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31