Стало известно, где отключат свет 26 и 27 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

26.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

26.12.2023 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Тверская, ул. Орловская).

26.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка (ул. Северная, ул. Молодёжная)

27.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г.о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Ленинградская, ул. Советская)

27.12.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

27.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

27.12.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи

27.12.2023 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.