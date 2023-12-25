Яндекс Карты помогут отпраздновать Новый год в городе

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Яндекс Карты помогут создать новогоднее настроение — на главном экране приложения появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками. Достаточно кликнуть на неё, чтобы всё увидеть.