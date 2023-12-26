Осадки и гололед: самарские синоптики рассказали о погоде последней недели 2023 года

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на последнюю неделю 2023 года. По мнению синоптиков, с 26 по 29 декабря существенных температурных отклонений в Самарской области не прогнозируется.

"Погода в предновогоднюю неделю существенно не изменится. Ее неустойчивый характер поддержит очередной циклон с Балтики, перемещающийся через Верхнюю Волгу за Урал. Его фронтальные разделы будут оказывать влияние и на наш регион. Поэтому ожидаются осадки различной интенсивности, преимущественно — в виде снега и мокрого снега. Не исключено образование гололеда. Температура воздуха ночью и днем будет слабоотрицательной. На дорогах местами гололедица", - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник днем, 26 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха -1…-3 °C На дорогах гололедица, снежный накат.

В среду, 27 числа, в Самарской области сохранится облачная и снежная погода. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем +1…-4 °C. На дорогах гололедица.

28 декабря в регионе по-прежнему будет облачно, местами небольшой или умеренный снег. Ветер западный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °C, днем -1…-6 °C.

В пятницу, 29 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -7…-12 °C, днем -3…-8 °C.