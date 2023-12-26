Осадки и гололед: самарские синоптики рассказали о погоде последней недели 2023 года

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на последнюю неделю 2023 года. По мнению синоптиков, с 26 по 29 декабря существенных температурных отклонений в Самарской области не прогнозируется.
"Погода в предновогоднюю неделю существенно не изменится. Ее неустойчивый характер поддержит очередной циклон с Балтики, перемещающийся через Верхнюю Волгу за Урал. Его фронтальные разделы будут оказывать влияние и на наш регион. Поэтому ожидаются осадки различной интенсивности, преимущественно — в виде снега и мокрого снега. Не исключено образование гололеда. Температура воздуха ночью и днем будет слабоотрицательной. На дорогах местами гололедица", - сообщили в Приволжском УГМС.
Во вторник днем, 26 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха -1…-3 °C На дорогах гололедица, снежный накат.
В среду, 27 числа, в Самарской области сохранится облачная и снежная погода. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем +1…-4 °C. На дорогах гололедица.
28 декабря в регионе по-прежнему будет облачно, местами небольшой или умеренный снег. Ветер западный, северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °C, днем -1…-6 °C.
В пятницу, 29 декабря, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -7…-12 °C, днем -3…-8 °C.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.