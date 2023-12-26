Россиянам упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов

25 декабря вступил в силу закон, согласно которому управлять снегоходом, квадроциклом и другой мотовездеходной техникой можно гражданам на основании водительских прав категории А и B1 без дополнительных условий.

Туристам при аренде таких транспортных средств для прогулок на основании водительских удостоверений категории В, С и D после прохождения обязательного инструктажа, не выезжая при этом на дороги общего пользования.

Ранее для управления снегоходом необходимо было получать удостоверение тракториста-машиниста, которое выдавалось после курса обучения и сдачи экзаменов. Закон позволяет расширить возможности развития активного отдыха и легализовать бизнес по аренде таких транспортных средств.

"Упрощение доступа к управлению снегоходами имеет большое значение для развития зимних центров притяжения туристов. Эта мера позволит туристам более интересно и насыщенно проводить время на отдыхе, а турбизнесу создавать познавательные и развлекательные маршруты, проводить экскурсии и прогулки по природным достопримечательностям, которые доступны только на снегоходах. Для индустрии гостеприимства — это новые клиенты и новые направления для развития", — отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач.