Юрлицу магазинов "Магнит" объявили предупреждение в связи с продажей гнилых мандаринов

Управление Роспотребнадзора по Самарской области проверило достоверность публикации, связанной с фактом продажи испорченных мандаринов в магазине "Магнит - Экстра", расположенном на пр. Кирова, 308 в Самаре.

"В соответствии с п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию" в организациях торговли не допускается для реализации населению пищевая продукция, не соответствующая органолептическим показателям", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве рассказали, что в действиях АО "Тандер", осуществляющего деятельность в магазинах "Магнит", усматриваются признаки нарушения действующего законодательства.

"В связи с этим управлением, в соответствии с ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФи", принято решение об объявлении юридическому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - заключили в управлении.