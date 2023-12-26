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Страхование Финансы

"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза, Снегурочку и кота Степана из Костромской резиденции снежной внучки

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Росгосстрах" застраховал от несчастного случая знаменитых новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Также в компании застраховано здоровье Степана Тимофеевича — белоснежного кота, любимца Снегурочки, живущего в ее сказочной резиденции в Костроме. Полис "Зверье мое" для кота Степана и сертификаты страхования от несчастного случая сказочным героям вручила директор Ивановского и Костромского филиалов "Росгосстраха" Юлия Соколова.

По уже сложившейся традиции главный зимний волшебник Дед Мороз прибывает из Великого Устюга в Кострому, чтобы на родине Снегурочки зажечь праздничные огни на главной городской елке — в этом году ее установили в сквере у памятника Ивану Сусанину. Программа у сказочного персонажа насыщенная: до вечернего торжества он встретился с юными костромичами, а также участвовал в "Новогоднем калейдоскопе" в парке у филармонии. Как заботливая внучка, Снегурочка везде сопровождала Деда Мороза: во время путешествия любые приключения могут быть, и не всегда безопасные. В то же время оба сказочных персонажа уже застрахованы от несчастного случая в старейшей российской страховой компании.

В этом году "Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярило — как это произошло в сказке А. Н. Островского "Снегурочка". Защита действует 24 часа в сутки — теперь до следующего Нового года. Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по каждому сказочному персонажу — один миллион рублей.

По полису "Зверье мое" застраховано и здоровье Степана Тимофеевича, или как его еще называют дети — кота Степана. Этот пушистый мурлыка живет в костромском тереме Сегурочки. Говорят, что белоснежный кот исполняет мечты тех, кто его погладит — при условии, конечно, что сам кот это позволит. И еще важно, чтобы мечта была искренней и доброй. Полис "Зверье мое" поможет сотрудникам резиденции сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. При необходимости страховая компания также компенсирует расходы на лечение в ветклинике. Программа "Зверье моё" действует в "Росгосстрахе" больше года, а первым застрахованным по ней стал кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом.

"Мне очень приятно исполнить эту почетную миссию и вручить сертификаты "Росгосстраха" нашим самым любимым героям, без которых не обходится ни один новогодний праздник, — Деду Морозу и Снегурочке, — сказала, обращаясь к сказочным персонажам, Юлия Соколова. — Все мы хоть немного, но верим в чудо, в то, что Новый год принесет удачу и исполнение заветных желаний. Это так важно, чтобы вера в добро и волшебство у нас никогда не иссякла! Страхуя наших сказочных героев от несчастного случая, мы от души желаем, чтобы еще много лет эти замечательные персонажи дарили всем — и большим, и маленьким — новогодний праздник и веру в добро и чудеса. А вручая полис "Зверье мое" для любимца детворы и взрослых — кота Степана, мы тем самым хотим позаботиться о самом знаменитом представителе кошачьих из Костромы, занимающем должность старшего научного сотрудника в "Академии снежных чудес".

Пользуясь случаем, Юлия Соколова от себя лично и от имени "Росгосстраха" поздравила с наступающим Новым годом всех жителей и гостей города Костромы, пожелав всем крепкого здоровья и счастья. И заодно напомнила о том, что застраховаться можно от любой неприятности.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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