"Росгосстрах" застраховал Деда Мороза, Снегурочку и кота Степана из Костромской резиденции снежной внучки

"Росгосстрах" застраховал от несчастного случая знаменитых новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Также в компании застраховано здоровье Степана Тимофеевича — белоснежного кота, любимца Снегурочки, живущего в ее сказочной резиденции в Костроме. Полис "Зверье мое" для кота Степана и сертификаты страхования от несчастного случая сказочным героям вручила директор Ивановского и Костромского филиалов "Росгосстраха" Юлия Соколова.
По уже сложившейся традиции главный зимний волшебник Дед Мороз прибывает из Великого Устюга в Кострому, чтобы на родине Снегурочки зажечь праздничные огни на главной городской елке — в этом году ее установили в сквере у памятника Ивану Сусанину. Программа у сказочного персонажа насыщенная: до вечернего торжества он встретился с юными костромичами, а также участвовал в "Новогоднем калейдоскопе" в парке у филармонии. Как заботливая внучка, Снегурочка везде сопровождала Деда Мороза: во время путешествия любые приключения могут быть, и не всегда безопасные. В то же время оба сказочных персонажа уже застрахованы от несчастного случая в старейшей российской страховой компании.
В этом году "Росгосстрах" застраховал Деда Мороза и Снегурочку по полному пакету рисков, включая риск растаять под солнечными лучами бога плодородия Ярило — как это произошло в сказке А. Н. Островского "Снегурочка". Защита действует 24 часа в сутки — теперь до следующего Нового года. Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по каждому сказочному персонажу — один миллион рублей.
По полису "Зверье мое" застраховано и здоровье Степана Тимофеевича, или как его еще называют дети — кота Степана. Этот пушистый мурлыка живет в костромском тереме Сегурочки. Говорят, что белоснежный кот исполняет мечты тех, кто его погладит — при условии, конечно, что сам кот это позволит. И еще важно, чтобы мечта была искренней и доброй. Полис "Зверье мое" поможет сотрудникам резиденции сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. При необходимости страховая компания также компенсирует расходы на лечение в ветклинике. Программа "Зверье моё" действует в "Росгосстрахе" больше года, а первым застрахованным по ней стал кот Бегемот из музея-театра Булгаковский дом.
"Мне очень приятно исполнить эту почетную миссию и вручить сертификаты "Росгосстраха" нашим самым любимым героям, без которых не обходится ни один новогодний праздник, — Деду Морозу и Снегурочке, — сказала, обращаясь к сказочным персонажам, Юлия Соколова. — Все мы хоть немного, но верим в чудо, в то, что Новый год принесет удачу и исполнение заветных желаний. Это так важно, чтобы вера в добро и волшебство у нас никогда не иссякла! Страхуя наших сказочных героев от несчастного случая, мы от души желаем, чтобы еще много лет эти замечательные персонажи дарили всем — и большим, и маленьким — новогодний праздник и веру в добро и чудеса. А вручая полис "Зверье мое" для любимца детворы и взрослых — кота Степана, мы тем самым хотим позаботиться о самом знаменитом представителе кошачьих из Костромы, занимающем должность старшего научного сотрудника в "Академии снежных чудес".
Пользуясь случаем, Юлия Соколова от себя лично и от имени "Росгосстраха" поздравила с наступающим Новым годом всех жителей и гостей города Костромы, пожелав всем крепкого здоровья и счастья. И заодно напомнила о том, что застраховаться можно от любой неприятности.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.