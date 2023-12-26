Программы обучения руководителей и сотрудников от ВСК Университет признаны лучшими в 2023 году

Программы обучения в корпоративном Университете Страхового Дома ВСК "Развитие лидеров будущего" и "Академия профессионального мастерства" стали лауреатами престижной премии "Эффективное образование". Проекты признаны "Лучшей программой обучения руководителей" и "Лучшей программой обучения сотрудников" соответственно.
Проект "Развитие лидеров будущего" — это комплексная программа развития руководителей, "звезд" и команд, которая выполняет задачи по формированию сплоченной и эффективной команды топ-менеджмента и подготовке руководителей с сильными управленческими навыками. В программе используются исследование личностного профиля (PPA) и построение командного профиля, исследование эмоционального интеллекта (методика TEIQ), командные сессии по методологии "5 дисфункций команды" и "High Performance Team" и стратегические бизнес-модуляции "Вызов" и "Призма". Благодаря реализации программы обучения удается добиться высоких темпов роста объема бизнеса компании (125,8%) и прибыли (310%, более чем в 3 раза).
Проект "Академия профессионального мастерства" — это культура распространения профессиональных знаний и возможность получить новую профессию в компании для сотрудников ВСК. В число основных факультетов программы входят Андеррайтинг "Риски — это возможности", HR "Перезагрузка 1.0", Медицинское Страхование "Прорыв в ДМС", IT "Вторая профессия — Data Scientist" и Мастерство Преподавания "Учусь учить". Обучение организовано в формате цифровых образовательных треков на платформе Canvas. По результатам реализации проекта в 2023 году индекс лояльности сотрудников по показателю "Возможности профессионального развития в компании" составил 9,6 из 10.
Премия "Эффективное образование" — всероссийский конкурс в области образования, который уже 7 лет награждает успешно реализованные проекты ведущих представителей бизнеса и позволяет компаниям приобрести репутацию организаций с высоким качеством услуг. Оценки участникам выставляют независимые эксперты.
Также "Академия профессионального мастерства" завоевала второе место в номинации "Лучшая программа онлайн-обучения" премии "Смарт Пирамида". Награда вручается за достижения в области обучения и развития человеческого капитала. Она учреждена Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в рамках Премии HR Award "Хрустальная пирамида", которая вручается с 2011 года в сотрудничестве с компетентным жюри, в число которого входят ТОП HR-руководители крупных российских и международных компаний.
"ВСК Университет — это важнейший помощник в реализации стратегической задачи компании по развитию собственных ценных кадров. Наши программы обучения ежегодно приносят пользу более чем 37 тысячам слушателей среди сотрудников ВСК, клиентов и партнеров. Мы вкладываем множество сил и ресурсов, чтобы выпустить на рынок готовых высококвалифицированных работников и руководителей. Поэтому нам особенно приятно, когда эксперты и бизнес-сообщество признают наши программы обучения одними из лучших в отрасли. Для нас это наивысший показатель того, что мы развиваемся в правильном направлении", — заявил Александр Анапольский, руководитель ВСК Университета.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.