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Страхование Финансы

Программы обучения руководителей и сотрудников от ВСК Университет признаны лучшими в 2023 году

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программы обучения в корпоративном Университете Страхового Дома ВСК "Развитие лидеров будущего" и "Академия профессионального мастерства" стали лауреатами престижной премии "Эффективное образование". Проекты признаны "Лучшей программой обучения руководителей" и "Лучшей программой обучения сотрудников" соответственно.

Проект "Развитие лидеров будущего" — это комплексная программа развития руководителей, "звезд" и команд, которая выполняет задачи по формированию сплоченной и эффективной команды топ-менеджмента и подготовке руководителей с сильными управленческими навыками. В программе используются исследование личностного профиля (PPA) и построение командного профиля, исследование эмоционального интеллекта (методика TEIQ), командные сессии по методологии "5 дисфункций команды" и "High Performance Team" и стратегические бизнес-модуляции "Вызов" и "Призма". Благодаря реализации программы обучения удается добиться высоких темпов роста объема бизнеса компании (125,8%) и прибыли (310%, более чем в 3 раза).

Проект "Академия профессионального мастерства" — это культура распространения профессиональных знаний и возможность получить новую профессию в компании для сотрудников ВСК. В число основных факультетов программы входят Андеррайтинг "Риски — это возможности", HR "Перезагрузка 1.0", Медицинское Страхование "Прорыв в ДМС", IT "Вторая профессия — Data Scientist" и Мастерство Преподавания "Учусь учить". Обучение организовано в формате цифровых образовательных треков на платформе Canvas. По результатам реализации проекта в 2023 году индекс лояльности сотрудников по показателю "Возможности профессионального развития в компании" составил 9,6 из 10.

Премия "Эффективное образование" — всероссийский конкурс в области образования, который уже 7 лет награждает успешно реализованные проекты ведущих представителей бизнеса и позволяет компаниям приобрести репутацию организаций с высоким качеством услуг. Оценки участникам выставляют независимые эксперты.

Также "Академия профессионального мастерства" завоевала второе место в номинации "Лучшая программа онлайн-обучения" премии "Смарт Пирамида". Награда вручается за достижения в области обучения и развития человеческого капитала. Она учреждена Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в рамках Премии HR Award "Хрустальная пирамида", которая вручается с 2011 года в сотрудничестве с компетентным жюри, в число которого входят ТОП HR-руководители крупных российских и международных компаний.

"ВСК Университет — это важнейший помощник в реализации стратегической задачи компании по развитию собственных ценных кадров. Наши программы обучения ежегодно приносят пользу более чем 37 тысячам слушателей среди сотрудников ВСК, клиентов и партнеров. Мы вкладываем множество сил и ресурсов, чтобы выпустить на рынок готовых высококвалифицированных работников и руководителей. Поэтому нам особенно приятно, когда эксперты и бизнес-сообщество признают наши программы обучения одними из лучших в отрасли. Для нас это наивысший показатель того, что мы развиваемся в правильном направлении", — заявил Александр Анапольский, руководитель ВСК Университета.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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