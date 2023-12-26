Пожилая самарчанка отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого пострадала 79-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Самарчанке позвонил якобы сотрудник банка и убедил, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Чтобы спасти сбережения, пенсионерка по инструкции звонившего перевела все свои средства — 1,5 млн руб. на "безопасный счет". После этого разговор прервался, собеседник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули.