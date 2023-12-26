Пожилая самарчанка отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого пострадала 79-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Самарчанке позвонил якобы сотрудник банка и убедил, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Чтобы спасти сбережения, пенсионерка по инструкции звонившего перевела все свои средства — 1,5 млн руб. на "безопасный счет". После этого разговор прервался, собеседник перестал выходить на связь, а женщина поняла, что ее обманули.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.