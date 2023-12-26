Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. А моделью года оказался Honor X6.
Китайские производители впервые заняли все верхние места рейтинга продаж в натуральном выражении. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.
Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером ценовой категории до 20 тыс. рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тыс. — 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. рублей — Apple iPhone 13.
В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно.
"Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
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