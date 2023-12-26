Общественный штаб Самарской области по выборам президента РФ провел заседание круглого стола

Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году обсудил доклад Ассоциации НОМ "Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам президента Российской Федерации 2024 года".

В заседании круглого стола приняли участие члены штаба, координаторы общественных наблюдателей. В режиме видеоконференцсвязи подключился председатель Ассоциации "НОМ" Александр Брод.

Напомним, что выборы президента РФ состоятся 15-17 марта 2024 года.

Ассоциация "НОМ" создана усилиями ведущих общественных организаций в сфере мониторинга электоральных процессов для того, чтобы каждый гражданин мог узнать, как проходят выборы. Эксперты ассоциации проводят оценку выборов и следят за соблюдением закона в ходе их проведения по всей стране.

Подводя итоги ЕДГ-2023 года, Александр Брод подчеркнул, что несмотря на многочисленные вызовы, российская избирательная система гарантирует проведение свободного волеизъявления граждан и прозрачность выборных процедур. В результате мониторинга не выявлены серьезные нарушения, ставящие под сомнение итоги волеизъявления и легитимность прошедших выборов.

В то же время эксперты НОМа отмечают, что в России созданы все условия для проведения выборов президента по высоким стандартам: подготовлена четкая законодательная база, разработаны удобные и безопасные формы голосования, действует масштабная система общественного контроля.

В Самарской области для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования на выборах президента России будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши граждане, прежде всего, общественники имели возможность убедиться в том, что выборы проходят на законных, добросовестных основаниях, что само голосование будет в этих же параметрах проходить. При этом, мы стремимся к тому, чтобы эти люди были независимыми от чего-либо влияния, как российских различных центров, которые имеют разные интересы, так и влияния из-за рубежа", - пояснил заместитель председателя Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Президента РФ в 2024 Виктор Полянский.

Именно общественные наблюдатели становятся защитниками интересов избирателей и гарантом легитимности выборного процесса. Принципы, на которых основывается независимый общественный наблюдатель в своей деятельности: объективность, непредвзятость, беспристрастность.

Заместитель председателя регионального штаба Галина Николаева считает, что доклад НОМ очень важен, поскольку в нем обобщены правовые и организационные основы проведения избирательной кампании, а также указаны рекомендации и предложения, четкое соблюдение которых позволит обеспечить легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации и повысить уровень доверия ко всему избирательному процессу. В докладе обозначена важность организации масштабного видеонаблюдения, что подтверждается и на примере предшествующих избирательных кампаний в Самарской области.

"Продолжая развивать положительную практику видеонаблюдения, должны быть устранены ранее выявленные проблемы, такие как, установка камер с ненадлежащим углом обзора избирательного участка и другие", - отметила Галина Николаева.

Комментируя доклад, член Общественного штаба Лев Долонько обратил внимание на то, что в Самарской области улучшилась ситуация с доступностью избирательных участков для маломобильных групп населения: "В работе по обеспечению доступности избирательных участков у региона есть большой багаж. Та работа, которую ведет уполномоченный по правам человека в Самарской области привела к тому, что если 13,5% избирательных участков находились выше 1 этажа, то сейчас таких участков всего 22, более того все они приспособлены для всех групп граждан - там есть либо широкие лифты, в которые можно попасть на любой инвалидной коляске, либо подъемники. Формально, 98,7% УИК находятся на первых этажах зданий. Аналогичный показатель по Российской Федерации в целом - 93%".

Член Общественного штаба Владислав Волков высказал свое мнение по поводу свободы доступа к информационным источникам в период выборов.

"Информирование и агитация, это такие элементы, которые пронизывают все стадии избирательного процесса. В докладе НОМа акцентируется внимание на противодействии недостоверной общественно-значимой информации, так называемыми фейками. Но не только при помощи фейков можно ввести в заблуждение избирателя. Бывает часто, что распространяется достоверная информация, но не полностью, а фрагментарно. Такая информация позволяет манипулировать мнением избирателей", - предупреждает юрист Волков.

Сейчас идет обучение общественных наблюдателей. Для того, чтобы стать независимым общественным наблюдателем на выборах президента в марте 2024 года необходимо подать заявку по телефонам: 8(846)337-49-27, +7(917)969-29-58; по электронной почте: opso63-on2018@yandex.ru (указав ФИО и номер телефона для связи).

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