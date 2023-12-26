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Преступления Происшествия

В Самаре ищут жертв предполагаемого серийного маньяка

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители проверяют информацию о возможных противоправных действиях в Самаре подозреваемого в убийстве двух женщин в Москве Алексея Варакина. Информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Самарской области. Накануне Варакина арестовали в Пресненском районном суде Москвы.

Обвиняемого по ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") отправили под стражу до 24 февраля 2024 года.

По информации федеральных СМИ, Варакина задержали по подозрению в жестокой расправе над двумя женщинами в столице. Сообщается, что сам он уже был судим за аналогичные преступления и недавно вышел на свободу после принудительного лечения. Проверить информацию о возможной причастности к убийствам женщин его также должны в Санкт-Петербурге и Иваново.

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