В Самарской области на новогодние праздники изменится расписание электричек

На период Новогодних праздничных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов в Самарской области.
29 декабря — по рабочему дню пятница;
30,31 декабря — по выходному дню суббота;
1- 7 января — по выходному дню суббота;
8 января — по выходному дню воскресенье;
9 января — по рабочему дню понедельник.
30 декабря, 1 - 8 января назначается поезд № 7141 Самара (отпр.07.25) — Сызрань-1 (приб. 09.10)
(31 декабря поезд не курсирует)
30, 31 декабря, 1 - 8 января назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр.09.22) — Самара (приб. 11.07)
31 декабря, 1 - 8 января назначается поезд № 7143 Самара (отпр.15.25) — Сызрань-1 (приб. 17.18)
(30 декабря поезд не курсирует)
31 декабря, 1 - 8 января назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр.18.05) — Самара (приб. 19.50)
(30 декабря поезд не курсирует)
30 декабря назначается поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) — Сызрань-1 (приб. 20.10)
(31 декабря, 1 - 8 января не курсирует)
1 января отменяются пригородные поезда:
№ 7569 Мирная (отпр.17.09) — Сызрань-1 (приб. 20.03)
№ 7346 Самара (отпр.10.01) — Тольятти (приб. 12.17)
№ 7348 Тольятти (отпр.16.03) — Самара (приб. 18.11)
№ 7570 Сызрань (отпр.05.59) — Мирная (приб. 08.54)
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.