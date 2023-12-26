В Самаре продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре будет продлена работа трамваев и троллейбусов. Об этом сообщает администрация города.

В новогоднюю ночь трамваи и троллейбусы будут ходить до 3:00. После этого электротранспорт вернется в 5:00 1 января и до 8 января будет работать по расписанию выходного дня.

Автобусы будут следовать по тому же графику.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января в режиме выходного дня (с 6:00 до 24:00) будет работать метро.

Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не будет. При этом на площади им. Куйбышева в новогоднюю ночь будут работать КПП и дежурить сотрудники ЧОП.