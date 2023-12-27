16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" обыграл "Металлург" - 5:1 "Лада" разгромно проиграла "Автомобилисту" "Ладья" и "Торпедо" обменялись хоккеистами Тольяттинская "Лада" обыграла "Сибирь" на домашнем льду Самарский ЦСК ВВС разгромил "Омские Крылья"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Металлург" - 5:1

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккеисты "Лады" одержали крупную победу над гостями из Магнитогорска.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После поражения от "Автомобилиста" в составе тольяттинского коллектива произошло несколько перестановок. Так, вне заявочного листа оказались Алексей Волгин, Карим Вафин, Донат Стальнов, Алексей Ожгихин и Артем Иванюженков — вместо них на площадке появились Максим Минеев, Глеб Булычев, Владислав Червоненко, Егор Бабенко и Евгений Грошев. Также в запасе остался и Владислав Подъяпольский, поэтому ворота "Лады" во встрече с "Металлургом" было доверено защищать Александру Трушкову.

С первых смен "автозаводцы" заиграли на высоких скоростях и своей активностью настолько задавили магнитогорцев, что они даже толком не могли преодолеть среднюю зону. Ближе к середине периода подопечные Олега Браташа вынудили "Металлург" нарушить правила и за 8 секунд реализовали большинство — Сергей Шумаков с кистей запустил снаряд в дальний угол. 1:0. Далее "Лада" продолжила яростно атаковать и на 16-й минуте удвоила отрыв, наказав соперника за ошибку в обороне. Павел Куликов совершил изящный перехват в углу площадки и тут же сделал передачу на Никиту Михайлова, который в ближнем бою разобрался с Ильей Набоковым. 2:0. Вскоре гости заработали очередное удаление и теперь у тольяттинцев на передний план вышел Иван Романов, с ползоны запустивший шайбу под перекладину. 3:0. После этого у "Магнитки" произошла замена вратаря, но появившийся в рамке Александр Судницын еще до перерыва был очень близок к тому, чтобы пропустить — выстрел Евгения Грошева в итоге пришелся в каркас ворот.

Буквально в самом начале второй трети "Лада" отличилась вновь. Иван Романов сумел завладеть шайбой в чужой зоне и грамотно воспользоваться свободным пространством — спустя всего 17 секунд с момента возобновления встречи нападающий оформил дубль. 4:0. И все же практически весь игровой отрезок прошел с преимуществом "Металлурга". Магнитогорцы намного продуктивнее стали действовать в нападении, однако огорчить Александра Трушкова им удалось всего раз — на 27-й минуте Никита Михайлис точным броском из-под защитника подсократил отставание. 4:1.

На старте третьей двадцатиминутки хоккеисты "Металлурга" еще пытались расшатать защитную линию тольяттинского коллектива и зацепиться за матч, но огонь надежды у магнитогорцев достаточно быстро погасил Трой Джозефс, поразивший цель с острого угла — 5:1. Правда, и затем времени на табло было еще предостаточно, однако "автозаводцы" без происшествий и лишних приключений довели дело до убедительной победы.

В ближайший четверг, 28 декабря, "Лада" проведет следующую домашнюю игру и соперником станет московское "Динамо".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31