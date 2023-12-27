На новогодние праздники запрещена продажа алкоголя в центре Самары

В историческом центре Самары с 29 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. запретят розничную продажу спиртных напитков.

Постановление об этом опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Ограничения будут действовать в границах лиц: Вилоновская (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской), Галактионовская (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), Красноармейская (от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской) и Чапаевская (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской).

Ограничения не коснуться заведений общественного питания.