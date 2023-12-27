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ВТБ: перед Новым годом клиенты закрывают задолженность в 1,5 раза чаще

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) проанализировали поведение клиентов с просроченной задолженностью 90+ дней и их платежную дисциплину перед Новым годом. По данным аналитиков, декабрь самый активный месяц, когда заемщики чаще всего закрывают долги по кредитам — в 1,5 раза чаще, чем в другие месяцы.

По данным ВТБ, в декабре число клиентов, вносящих платежи по задолженности, возрастает в среднем на 7% в сравнении со значениями по другим месяцам года. При этом на треть увеличивается число тех, кто полностью закрывает свой долг перед банком. Чаще всего клиенты урегулируют вопросы по залоговым (авто, ипотека) и потребительским кредитам — рост по таким кредитам в декабре достигает 65%, а по кредитным картам — 12%.

По прогнозам НАПКА, средний чек платежа заемщиков банка в декабре по сравнению к среднемесячному показателю может увеличиться на 17% до 4,6 тыс. рублей в связи с изменением их модели поведения и готовности направить накопленные средства на погашение задолженности.

"В преддверии Нового года россияне уделяют особое внимание своим финансовым вопросам, погашая образовавшуюся задолженность. Такая тенденция обусловлена, в первую очередь, традицией встречать год без долгов. Средний платеж в 2023 году стал расти, что говорит об адаптации людей к новым условиям. В ряде случаев рост платежей обусловлен переходом населения к сберегательной модели поведения, сокращению необязательных расходов, что также высвобождает дополнительные средства для погашения обязательств", — отметила пресс-служба НАПКА.

"В этом году 96% клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, справились с просроченной задолженностью и продолжили пользоваться нашими сервисами, а доля выходящих на просрочку в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%. Внедряя новые меры урегулирования и работы с такими клиентами, мы хотим улучшать эти показатели. Традиционно в конце года мы наблюдаем тенденцию увеличения активности наших заемщиков. Это положительный тренд, и он свидетельствует о финансовой ответственности клиентов и их желании начать новый год несколько иначе, закрыв все вопросы с долгом или сократив его объем", — прокомментировал руководитель департамента руководитель департамента финансового урегулирования — вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

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