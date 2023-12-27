16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Таможенники из Самары задержали на границе с Казахстаном 19 тонн контрабандной свинины ФСБ проводит оперативные мероприятия в отношении активиста Владимира Игнатьева "Откопали собаки": в Красноярском районе произошло жестокое убийство В Самаре экс-полицейских по борьбе с экстремизмом обвинили в фабрикации дел В Самаре ищут жертв предполагаемого серийного маньяка

Преступления Происшествия

"Откопали собаки": в Красноярском районе произошло жестокое убийство

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 352
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Уголовного розыска и управления Следственного комитета по Самарской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Найти тело погибшего в этой ситуации помогли собаки.

"Все произошло в пятницу в районе поселения Ильинка. По предварительным данным, компания старых знакомых выпивала, когда началась ссора между мужчинами по фамилиям Прохоров и Ивашкин. Они стали припоминать старые обиды, но катализатором стала разбитая рюмка", — рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Сергей Ивашкин стрелял в оппонента — сначала попал в ногу. Позже он вывез потерпевшего в лес и выстрелил в лицо — голова была сильно повреждена. Убитого мужчина раздел, стал закапывать, но не смог закопать ногу. Через некоторое время по лесу гуляли люди с собаками. Собаки почуяли тело и раскопали его. Так труп обнаружили. Позже убитого смогли опознать. По предварительным данным, есть и свидетели произошедшего.

Сразу несколько источников в правоохранительных органах подтвердили задержание Ивашкина. Сейчас ему вменяют убийство. Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности мужчины к другим преступлениям. Если у вас есть данные о возможной противоправной деятельности Сергея Ивашкина (в некоторых кругах известен как "Зеленый"), вы можете обратиться в управление уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31