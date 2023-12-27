"Откопали собаки": в Красноярском районе произошло жестокое убийство

Сотрудники Уголовного розыска и управления Следственного комитета по Самарской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Найти тело погибшего в этой ситуации помогли собаки.

"Все произошло в пятницу в районе поселения Ильинка. По предварительным данным, компания старых знакомых выпивала, когда началась ссора между мужчинами по фамилиям Прохоров и Ивашкин. Они стали припоминать старые обиды, но катализатором стала разбитая рюмка", — рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Сергей Ивашкин стрелял в оппонента — сначала попал в ногу. Позже он вывез потерпевшего в лес и выстрелил в лицо — голова была сильно повреждена. Убитого мужчина раздел, стал закапывать, но не смог закопать ногу. Через некоторое время по лесу гуляли люди с собаками. Собаки почуяли тело и раскопали его. Так труп обнаружили. Позже убитого смогли опознать. По предварительным данным, есть и свидетели произошедшего.

Сразу несколько источников в правоохранительных органах подтвердили задержание Ивашкина. Сейчас ему вменяют убийство. Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности мужчины к другим преступлениям. Если у вас есть данные о возможной противоправной деятельности Сергея Ивашкина (в некоторых кругах известен как "Зеленый"), вы можете обратиться в управление уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области.