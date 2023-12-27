В Самаре задержали двоих похитителей елок

Самарские полицейские возбудили уголовное дело из-за ограбления елочного базара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился мужчина, продававший елки на ул. Физкультурной. К нему подошли неизвестные, ударили по лицу и забрали несколько деревьев.
Подозреваемых задержали благодаря тому, что и они, и их автомобиль попали на записи камер видеонаблюдения. На пересечении улиц Карбышева и Дыбенко сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой были мужчины 38 и 35 лет. Задержанные признали вину.
В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.