В Самаре задержали двоих похитителей елок

Самарские полицейские возбудили уголовное дело из-за ограбления елочного базара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился мужчина, продававший елки на ул. Физкультурной. К нему подошли неизвестные, ударили по лицу и забрали несколько деревьев.

Подозреваемых задержали благодаря тому, что и они, и их автомобиль попали на записи камер видеонаблюдения. На пересечении улиц Карбышева и Дыбенко сотрудники ГИБДД остановили машину, в которой были мужчины 38 и 35 лет. Задержанные признали вину.

В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").