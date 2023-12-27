Самыми частыми страховыми случаями с гаджетами в 2023 году были падения и царапины, средняя стоимость ремонта выросла на 20% и составила 18 тыс. рублей

Самым частым страховым случаем с гаджетами в 2023 году было внешнее механическое воздействие — падения, царапины и пр. (66% обращений). На втором месте — противоправные действия третьих лиц, причем зачастую в поломке гаджетов виноваты дети их владельцев (17%).

На третьем месте — ущерб из-за повреждения водой (6% происшествий). Также в 2023 году не менее 2% обращений было зафиксировано в рамках дополнительной или продленной гарантии на ремонт гаджета.

По итогам 2023 года большинство обращений — 77% — было связано со смартфонами. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был равен 84%, т. е. на фоне подорожания техники россияне стали чаще страховать и другие гаджеты. Например, с 3 до 8% выросло число страховых случаев с телевизорами, с 3% до почти 5% с планшетами. В топ также вошли пылесосы и smart-часы (по 2% обращений).

Всего по итогам 2023 года средний размер выплаты в связи с поломкой техники составил более 18 тыс. рублей, это на 20% больше, чем в прошлом году. Самый дорогостоящий ремонт, как правило, у телевизоров — 39 тыс. рублей в среднем. А самая крупная компенсация в 2023 году была равна 482 тыс. рублей (также ремонт телевизора). Для сравнения, в прошлом году размер самой крупной выплаты в компании составлял 195 тыс. рублей.