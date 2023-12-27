Шпажистку из Самарской области Виолетту Бида объявили в розыск

Шпажистку из Самарской области Виолетту Бида (Храпина) и ее мужа Сергея Бида МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Шпажисты приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, сообщает tass.ru.
По какой именно статье ведется розыск, в базе МВД не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду, разыскиваемую также по уголовной статье.
Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.