Шпажистку из Самарской области Виолетту Бида объявили в розыск

Шпажистку из Самарской области Виолетту Бида (Храпина) и ее мужа Сергея Бида МВД России объявило в розыск по уголовной статье. Шпажисты приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, сообщает tass.ru.

По какой именно статье ведется розыск, в базе МВД не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду, разыскиваемую также по уголовной статье.

Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов.