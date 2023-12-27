16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области проходят обучающие семинары для желающих стать наблюдателями на выборах президента Общественный штаб Самарской области по выборам президента РФ провел заседание круглого стола В Самаре начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина В Самарской области начал работать штаб независимых наблюдателей за выборами-2024 "Путин - лидер, консолидирующий все общество": избиратели из Самарской области поддержали выдвижение Путина на выборах в 2024 году

Выборы Власть и политика

В Самарской области проходят обучающие семинары для желающих стать наблюдателями на выборах президента

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области организована серия обучающих семинаров для наблюдателей, которые будут обеспечивать законность и прозрачность на выборах президента России. Чтобы выборы прошли максимально открыто, честно и легитимно, в марте в дни голосования в регионе на каждом избирательном участке будет вестись общественное наблюдение.

Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Обучение проводят как члены общественного штаба, так и электоральные эксперты. Семинары проходят во всех городах и районах губернии.

Напомним, что в состав штаба вошли 15 человек — это члены региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарского отделения ассоциации юристов России, представители СМИ. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации, его заместителями — президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Штаб будет координировать работу независимых наблюдателей на участках, а уже сейчас проводит их обучение и подготовку.

Современная модель общественного контроля за выборами в России включает четыре базовых направления: наблюдение на местах, видеонаблюдение, публичная экспертиза, мониторинг медиасферы.
Именно общественные наблюдатели становятся защитниками интересов избирателей и гарантом легитимности выборного процесса. "Принципы, на которых основывается независимый общественный наблюдатель в своей деятельности: объективность, непредвзятость, беспристрастность. Наблюдатели 63-его региона действуют только в интересах закона и избирателя", — подчеркивает председатель штаба Павел Покровский.

К обучению приглашаются все активные жители губернии, которые хотят стать наблюдателями на выборах, в том числе, представители партий, общественных объединений и профессиональных союзов.

Член Общественного штаба Лев Долонько обратил внимание на то, что уровень наблюдательской активности (отношение количества наблюдателей к численности населения) в нашем регионе выше: "Отрадно говорить, что Самарская область — это очень активный регион в плане общественного наблюдения. Из представленных в докладе НОМ видно, что в Самарской области практически на 40% выше наблюдательская активность, чем в целом по стране".

"В обычной жизни я простой работник, санитарка в нашей городской больнице. На выборы хожу всегда, считаю, что это обязанность каждого гражданина. Но вот стало интересно как это проходит, что называется изнутри. Вот и изъявила желание поучаствовать как член избирательной комиссии или наблюдатель. Сейчас прохожу обучение, которое мне потом, конечно, поможет", — говорит жительница Новокуйбышевска Лилия Головина.

Напомним, в соответствии с законодательством наблюдателями могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, не являющиеся гражданскими или муниципальными служащими. Чтобы стать независимым наблюдателем, необходимо подать заявку по телефонам: 8(846)337-49-27, +7(917)969-29-58; по электронной почте: opso63-on2018@yandex.ru (указав ФИО и номер телефона для связи).

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31