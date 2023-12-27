В Самарской области проходят обучающие семинары для желающих стать наблюдателями на выборах президента

В Самарской области организована серия обучающих семинаров для наблюдателей, которые будут обеспечивать законность и прозрачность на выборах президента России. Чтобы выборы прошли максимально открыто, честно и легитимно, в марте в дни голосования в регионе на каждом избирательном участке будет вестись общественное наблюдение.

Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Обучение проводят как члены общественного штаба, так и электоральные эксперты. Семинары проходят во всех городах и районах губернии.

Напомним, что в состав штаба вошли 15 человек — это члены региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и Самарского отделения ассоциации юристов России, представители СМИ. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации, его заместителями — президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Штаб будет координировать работу независимых наблюдателей на участках, а уже сейчас проводит их обучение и подготовку.

Современная модель общественного контроля за выборами в России включает четыре базовых направления: наблюдение на местах, видеонаблюдение, публичная экспертиза, мониторинг медиасферы.

Именно общественные наблюдатели становятся защитниками интересов избирателей и гарантом легитимности выборного процесса. "Принципы, на которых основывается независимый общественный наблюдатель в своей деятельности: объективность, непредвзятость, беспристрастность. Наблюдатели 63-его региона действуют только в интересах закона и избирателя", — подчеркивает председатель штаба Павел Покровский.

К обучению приглашаются все активные жители губернии, которые хотят стать наблюдателями на выборах, в том числе, представители партий, общественных объединений и профессиональных союзов.

Член Общественного штаба Лев Долонько обратил внимание на то, что уровень наблюдательской активности (отношение количества наблюдателей к численности населения) в нашем регионе выше: "Отрадно говорить, что Самарская область — это очень активный регион в плане общественного наблюдения. Из представленных в докладе НОМ видно, что в Самарской области практически на 40% выше наблюдательская активность, чем в целом по стране".

"В обычной жизни я простой работник, санитарка в нашей городской больнице. На выборы хожу всегда, считаю, что это обязанность каждого гражданина. Но вот стало интересно как это проходит, что называется изнутри. Вот и изъявила желание поучаствовать как член избирательной комиссии или наблюдатель. Сейчас прохожу обучение, которое мне потом, конечно, поможет", — говорит жительница Новокуйбышевска Лилия Головина.

Напомним, в соответствии с законодательством наблюдателями могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, не являющиеся гражданскими или муниципальными служащими. Чтобы стать независимым наблюдателем, необходимо подать заявку по телефонам: 8(846)337-49-27, +7(917)969-29-58; по электронной почте: opso63-on2018@yandex.ru (указав ФИО и номер телефона для связи).