Банки повышают ставки по накопительным счетам

Банк России на последнем в 2023 году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике повысил уровень ключевой ставки на один процентный пункт. После этого российские банки начали поднимать ставки не только по депозитам, но и по накопительным счетам.
О повышении ставок по накопительному счету "Копилка" для новых и для действующих сберегателей с 1 января 2024 года, в частности, объявил банк "Открытие".
Накопительный счет совмещает преимущества вклада и сберегательного счета — можно в любое время вносить деньги и снимать, получая доход от процентов. Для накопительных счетов применяются такие же правила страхования и налогообложения, как для вкладов. Поэтому накопительные счета пользуется популярностью у населения.
По оценке банка ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физических лиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.