Мошенники выманили у молодого программиста из Тольятти 3,5 млн рублей

В Тольятти 23-летний инженер-программист попался на удочку мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Парню позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о задолженности по кредиту 6 тыс. рублей. Якобы тольяттинец приобретал в кредит дорогой гаджет и не внес последний платеж. Парень подтвердил, что такой кредит у него действительно был, но уже погашен досрочно.
После этого собеседник предложил проверить информацию в личном кабинете и отправил ссылку в онлайн-форму кредитного договора, якобы чтобы подтвердить наличие долга.
В итоге молодой человек перешел по указанному адресу и ввел личные данные, но доступа к договору с банком не получил, а "менеджер" банка заблокировал его в чате. После этого парень проверил мобильное приложение банка и увидел, что с его счета списали 3,5 млн рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.