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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у молодого программиста из Тольятти 3,5 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 23-летний инженер-программист попался на удочку мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Парню позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о задолженности по кредиту 6 тыс. рублей. Якобы тольяттинец приобретал в кредит дорогой гаджет и не внес последний платеж. Парень подтвердил, что такой кредит у него действительно был, но уже погашен досрочно.

После этого собеседник предложил проверить информацию в личном кабинете и отправил ссылку в онлайн-форму кредитного договора, якобы чтобы подтвердить наличие долга.

В итоге молодой человек перешел по указанному адресу и ввел личные данные, но доступа к договору с банком не получил, а "менеджер" банка заблокировал его в чате. После этого парень проверил мобильное приложение банка и увидел, что с его счета списали 3,5 млн рублей.

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