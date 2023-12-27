Директора фирмы из Самарской области обвиняют в сокрытии 135 млн руб. от налоговой

В Самарской области отправилось в суд дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. генеральный директор ООО "Нефтехиммонтаж" незаконно применил налоговые вычеты по НДС. Для этого он завысил сумму расходов по сделкам с контрагентами, тем самым занизив налоговую базу. В результате фирма "сэкономила" 135 млн рублей.