Директора фирмы из Самарской области обвиняют в сокрытии 135 млн руб. от налоговой

В Самарской области отправилось в суд дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. генеральный директор ООО "Нефтехиммонтаж" незаконно применил налоговые вычеты по НДС. Для этого он завысил сумму расходов по сделкам с контрагентами, тем самым занизив налоговую базу. В результате фирма "сэкономила" 135 млн рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.