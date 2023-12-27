Жительницу Тольятти подозревают в убийстве сожителя дочери

В Тольятти 60-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 15 декабря нетрезвая тольяттинка в подъезде своего дома поссорилась с 30-летним сожителем дочери и ударила его ножом в грудь. От этого ранения мужчина погиб на месте.
Сейчас женщина находится под стражей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.