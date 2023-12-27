Тольяттинца будут судить за жестокое истязание и смерть сожительницы

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение 40-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм, повлекших смерть"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 г. мужчина угрожал убить гражданскую супругу. После этого ночью он напал на женщину. Тольяттинец нанес ей множество ударов по голове крышкой от бачка унитаза, а затем долго обливал женщину горячей водой из душа. В результате от полученных травм и ожогов женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело направили в суд.