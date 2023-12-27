Тольяттинца будут судить за жестокое истязание и смерть сожительницы

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утвердила обвинение 40-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм, повлекших смерть"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 г. мужчина угрожал убить гражданскую супругу. После этого ночью он напал на женщину. Тольяттинец нанес ей множество ударов по голове крышкой от бачка унитаза, а затем долго обливал женщину горячей водой из душа. В результате от полученных травм и ожогов женщина скончалась в больнице.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.