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Страхование Финансы

Сайт ВСК признан открытием 2023 года в области страховых услуг

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сайт Страхового Дома ВСК стал лауреатом XIII ежегодной Премии "Время инноваций". Сервис победил в номинации "Открытие года" в категории "Страховые услуги".

Проект "Сайт ВСК — единая страховая платформа" был запущен в 2023 году. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила прорывную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.

Разработчикам удалось увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, за счет чего услуги ВСК стали пользоваться большим спросом. Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть лишь при половине скролла основной страницы.

Для администраторов новый сайт стал более простым в использовании. Теперь контент-менеджеры легко могут менять наполнение страниц без привлечения разработчиков. Сервис позволяет вносить изменения вплоть до малейших элементов: от названия кнопок и ссылок до контента основных блоков, и баннеров.

Участниками и лауреатами премии "Время инноваций" стали флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Лучшими в своих номинациях этом году стали компании Банк ВТБ, "Аэрофлот", Группа "Иннотех", МТС и др.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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