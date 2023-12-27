Сайт ВСК признан открытием 2023 года в области страховых услуг

Сайт Страхового Дома ВСК стал лауреатом XIII ежегодной Премии "Время инноваций". Сервис победил в номинации "Открытие года" в категории "Страховые услуги".

Проект "Сайт ВСК — единая страховая платформа" был запущен в 2023 году. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила прорывную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.

Разработчикам удалось увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, за счет чего услуги ВСК стали пользоваться большим спросом. Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть лишь при половине скролла основной страницы.

Для администраторов новый сайт стал более простым в использовании. Теперь контент-менеджеры легко могут менять наполнение страниц без привлечения разработчиков. Сервис позволяет вносить изменения вплоть до малейших элементов: от названия кнопок и ссылок до контента основных блоков, и баннеров.

Участниками и лауреатами премии "Время инноваций" стали флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Лучшими в своих номинациях этом году стали компании Банк ВТБ, "Аэрофлот", Группа "Иннотех", МТС и др.