Появился график работы РЭО ГИБДД Самарской области в новогодние праздники

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы ее регистрационно-экзаменационных подразделений в период новогодних праздников.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:

30 декабря 2023 года с 8:00 до 17:00;

31 декабря 2023 года, 1, 2 января 2024 года - выходные дни;

3, 4 и 5 января 2024 года - рабочие дни;

6, 7 и 8 января 2024 года - выходные дн.

С 9 января 2024 года прием граждан осуществляется в соответствии с повседневным графиком работы, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.