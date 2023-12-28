В Самаре на нескольких автобусных маршрутах будут дарить подарки Дед мороз и Снегурочка

Традиционно в самарских автобусах, работающих по льготным маршрутам, проводится акция "Новогодний маршрут". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"В празднично украшенных автобусах маршрутов № 23, 34, 41 и 47 Дед Мороз и Снегурочка поздравляют с Новым годом, вручают пассажирам вкусные и полезные подарки, а самым маленьким пассажирам — сладкие презенты. В этом году для школьников в качестве праздничного подарка — еще и Транспортная карта. Акция проводится по 15 января", - отмечается в сообщении.

Как сообщила представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая, "Новогодний маршрут" — акция традиционная, приурочена к новогоднему празднику, чтобы поднять нашим пассажирам настроение, порадовать полезными презентами.

"Наш экипаж, работающий на маршруте № 41, проявил инициативу, нарядили автобус, чтобы создать яркую атмосферу Нового года. Получаем обратную связь от наших уважаемых пассажиров — люди довольны, улыбаются и очень положительно воспринимают Деда Мороза за рулем автобуса и Снегурочку-кондуктора, которые настраивают на позитивную волну", - прокомментировала она.