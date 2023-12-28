Карта жителя и развитие ИТ: итоги-2023 цифровой трансформации в Самарской области

В Самарской области продолжается реализация национальной программы "Цифровая экономика". В 2023 году регион перевел в электронный формат 87 массовых социально-значимых услуг, которые оказывают более 500 организаций, в разных направлениях: здравоохранение, образование, имущество, социальная сфера, строительство, общественный транспорт.

В 2023 году в Самарской области продолжилась цифровая трансформация процессов, охватывающих деловую и социальную жизнь региона. Такую задачу поставил президент Владимир Путин еще в 2020 году. На сегодняшний день область заняла 10 место среди субъектов России в рейтинге мониторинга Минэкономразвития России по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме.

Для государственного сектора цифровая трансформация — это удобный и эффективный способ взаимодействия с гражданами и бизнесом. Она позволяет повысить качество и скорость обслуживания граждан, создать комфортные условия для бизнеса при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, расширить их количество, а также повысить уровень информационного взаимодействия органов власти при реализации процессов государственного управления.

В уходящем году решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуги и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания. Как результат: время оказания услуг в электронном виде сократилось на 9%, уровень удовлетворенности граждан при этом составил 4,3 балла (из 5), а доля обращений граждан на портал — 41%. По итогам года планируется достичь уровня цифровой зрелости в регионе порядка 78,4%.

Одним из значимых результатов также стали высокие показатели губернии по развитию ИТ-индустрии — среди субъектов в группе "Лидеры" Самарская область заняла 5 место. Кроме того, регион вошел в топ-8 субъектов России по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе "Лидеры". А в рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии Самарская область — в топ-3 в группе "Лидеры", уступив только Воронежской и Ростовской областям.

В регионе продолжается реализация проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0", в рамках которого в 19 населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек обеспечен доступ к качественной мобильной связи и сети Интернет — установлены базовые станции подвижной радиотелефонной связи со стандартами 2G/4G.

Всего за три года реализации проекта у жителей 117 населенных пунктов региона появилась возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет. В 2024 году к высокоскоростному Интернету 4G и мобильной связи подключат еще 12 малых населенных пунктов губернии, а до 2030 года будут обеспечены связью еще 65 из них.

Примечательно, что места для установки базовых станций выбрали сами жители, проголосовавшие на портале Госуслуг летом 2023 года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры РФ по почте.

В настоящее время воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,8% населения Самарской области (3 166 659 человек), проживающих в 99,75% домохозяйств региона (1 262 388 ед.).

В 2023 году операторами связи проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Также осуществлялась прокладка более 800 км ВОЛС и установка более 200 базовых станций (БС). С начала 2023 года операторы переоборудовали более 100 БС по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G.

"Модернизация оборудования помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество связи и дать жителям отдаленных районов доступ к 4G‑скоростям. Операторы на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с логистикой и импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По его словам, качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только улучшается, а стоимость тарифов на услуги связи незначительно выросла, но все еще находится в нижнем диапазоне по сравнению с другими субъектами РФ.

Более 220 тыс. человек уже оформили заявки на выпуск "Карты жителя Самарской области" — самый важный цифровой проект 2022–2023 гг., реализуемый по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Проект направлен на развитие платежных и нефинансовых продуктов и сервисов, а также получение дополнительных преимуществ для клиентов — физических лиц.

Карта жителя объединяет в себе целый комплекс возможностей: оплата покупок, проезда в общественном транспорте, получение скидок и предложений партнеров программы, получение социальных льгот. Её можно использовать как аналог медицинского полиса и ключа от "умного" домофона. Таким образом, в одном пластике реализовано большое количество сервисов.

"Самарская область — в числе регионов с успешной практикой технологической реализации проекта: Карта жителя запускалась с нуля и без привлечения уже готовых решений. Наш регион — один из первых запустил возможность оформления Карты жителя онлайн — через сайт или мобильное приложение, а с 1 апреля оформление карты стало доступно в любом офисе МФЦ", — уточнил Константин Пресняков.

Одна из приоритетных целей в развитии проекта — обеспечение доступности, прозрачности и адресности государственных услуг и сервисов для широких слоев населения, опираясь на технологический опыт АО "НСПК" в проектах социальной сферы на базе карт платежной системы "Мир". В настоящее время в 32 субъектах Российской Федерации реализуются подобные региональные проекты.

В проекте на сегодняшний день участвуют 268 торгово-сервисных предприятий (из них 101 — это региональные партнеры и 167 — участники федеральной акции "Привет!" от платежной системы "Мир"), которые предлагают различные программы лояльности: скидки, бонусы, акции при оплате своих услуг или товаров.

В Самарской области действует комплекс региональных мер для развития ИT-отрасли. Так, ИТ-компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, могут воспользоваться налоговыми льготами, что позволит им направить дополнительные средства на развитие своего бизнеса и создание новых рабочих мест. Также есть возможность получить субсидию из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников.

Действует программа компенсации ИT-сотрудникам 50% расходов от уплаченных процентов по ипотеке. Оператором программы выступает региональный департамент информационных технологий и связи.

Самарские ИТ-специалисты могут улучшить жилищные условия и в рамках льготной ипотечной программы, оператором которой выступает банк ДОМ.РФ, по ставке не более 2% годовых. Реализация программы осуществляется на платформе Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), что обеспечивает автоматизацию взаимодействия всех участников процесса.

В области ведется активная работа по подготовке кадров в цифровой отрасли. В настоящее время несколько областных вузов готовят специалистов по информационным технологиям. Ежегодно они выпускают около 3,5 тысяч специалистов.

Особое внимание уделяется работе с вузами: за последние три года количество бюджетных мест на ИТ-направлениях увеличилось почти в два раза — до 117 тыс. мест с 62 тысяч. Только в этом году по нацпроекту выделено 12 235 бюджетных мест. Из них 1035 мест — подготовка по направлению "Информатика и вычислительная техника".

В этом году, Самарская область вошла в топ-10 лидеров среди регионов по доле прохождений "Урока цифры" — федерального образовательного проекта. Эту позицию регион сохраняет на протяжении пяти лет — со времени основания проекта. Кроме того область вошла в топ-30 лучших регионов по количеству школьников, вовлеченных в "Уроки цифры". Его ежемесячный охват — около 300 тыс. обучающихся.