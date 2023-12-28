Разложили по-новому: как в регионе работают предприятия сбежавших зарубежных инвесторов

Бегство иностранных компаний из России, и, в частности, из Самарской области, не нанесло непоправимого вреда экономике региона. Напротив, последние геополитические события дали промышленности новый толчок к развитию: многие предприятия, вышедшие из-под контроля зарубежных инвесторов, смогли нарастить объемы производства и запустить новые стратегические проекты.

Продавали все

Санкционное давление и логистические сложности побудили многие зарубежные компании покинуть российский рынок. В числе первых о приостановке деятельности в стране заявили представители французского концерна Renault. Их сообщение датируется 24 февраля 2022 года. Вскоре иностранные компании стали делать аналогичные заявления практически ежедневно. А с конца 2022-го они перешли от слов к делу. С этого момента в публичной плоскости регулярно стали появляться сообщения о смене собственников предприятий.

Одни инвесторы продавали бизнес с большим дисконтом, другие — за символический рубль, но с условием, что будет возможность вернуться в ближайшие несколько лет. В число первых, в частности, вошел французский концерн Schneider Electric. Представители компании договорились продать долю в Электрощит Самара тольяттинскому "Акрон Холдингу". Сумма сделки неизвестна. Однако ранее сообщалось, что Schneider Electric просил за свои 60% акций примерно 1 млрд рублей.

Аналогичным образом поступила американская компания Arconic. В конце 2022 года она продала Самарский металлургический завод российской компании "Промышленные инвестиции", которая является основным акционером "ВСМПО-Ависма". Сумма сделки составила $230 млн, что, по оценкам экспертов, в два раза ниже реальной рыночной стоимости предприятия.

Производитель автокомпонентов Faurecia передал заводы своим российским топ-менеджерам, которые создали компанию "Формат Инвест" с целью перезапуска французского производства. В какую цену им обошелся бизнес — неизвестно, но вряд ли они заплатили за него рыночную стоимость.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, в свою очередь, в конце июня текущего года заявила о подписании соглашения о продаже своего российского бизнеса — заводов пивоваренной компании "Балтика". До недавнего времени иностранцы управляли восемью заводами в РФ, на которых выпускалась продукция более 50 брендов, включая "Балтику", "Дон", "Арсенальное", Zatecky Gus и другие. Одно из предприятий корпорации находилось в сельском поселении Чубовка Кинельского муниципального района. "Балтика-Самара" — один из самых крупных заводов бренда в России, лидер пищевой промышленности региона. Компания выпускает 80% объемов пива, производимого в Самарской области — для потребителей Поволжья, Урала.

Долгое время представители Carlsberg Group не называли ни сумму сделки, ни покупателя. Позже стало известно, что продажа сорвалась: в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100%-ная доля компании перешла в управление Росимуществу. В результате иностранцы заявили о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Также перешло в собственность государства ООО "Роберт Бош Самара", занимающееся выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP). Контроль над активом в июне 2023 года получило ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт". В результате компанию переименовали в ООО "НАМИ инновационные компоненты" (НАМИ-ИК).

Ушли, но обещали вернуться

Зарубежных инвесторов, которые оставили за собой право на возвращение бизнеса, оказалось меньше. Так, в частности, поступили собственники АвтоВАЗа — альянс Renault-Nissan. Французы передали контроль над заводом ФГУП "НАМИ" за символический рубль.

Компания Aptiv, которая переуступила партнеру по бизнесу, АО "Самарская кабельная компания", 51% его акций, тоже оставила за собой право на возвращение. Как рассказывал журналистам председатель совета директоров СКК Игорь Шерстников, "в зависимости от выполнения определенных условий у Aptiv есть опцион "колл" с возможностью обратного выкупа в течение пяти лет".

Ничего не потеряли

Массовый уход иностранных инвесторов из России не оказал негативного влияния на промышленные предприятия. В ряде случаев этот шаг, напротив, придал бизнесу дополнительный импульс к развитию.

К примеру, АвтоВАЗ сумел не только решить проблемы дефицита импортных комплектующих, но и в заметно увеличить производственный план: в 2024-м автогигант рассчитывает собрать 500 тысяч автомобилей. В 2022 году выпуск составил около 220 тысяч машин, в 2021-м — 343 512, в 2020-м — 457 412.

Пошли в рост заказы на "Электрощит-ТМ Самара". Ранее завод страдал от недозагрузки производственных мощностей и занимался, в основном, крупноузловой сборкой. Теперь ситуация изменилась. "ЭТМС" возобновил выпуск комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа, снова стал активно участвовать в госзакупках. Также руководство компании сосредоточилось на работе по снижению себестоимости продукции: долгие годы этому вопросу также не уделялось особого внимания. Параллельно на предприятии внедряются новые технологии для эффективного управления запасами и издержками. А в перспективе новые собственники "Электрощита" планируют создать на его базе электротехнический кластер.

В последнее время при Robert Bosch, его самарский завод фактически, простаивал. После смены собственника предприятие "НАМИ-ИК" получило всестороннюю поддержку государства для перезапуска производственных процессов. В результате уже в 2024 году компания должна наладить выпуск антиблокировочной системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP) и за год выйти на проектные мощности.

Аналогичная ситуация наблюдается и на Самарском металлургическом заводе. Как рассказал в своем интервью "Итогам" генеральный директор предприятия Михаил Спичак, в 2023-ем на модернизацию и повышение эффективности производства будет проинвестировано больше, чем в среднем за последние годы. "Также мы разрабатываем программу по значительному увеличению производственных мощностей прокатного производства", — констатировал он.

"Балтика-Самара" тоже не сдала позиций. Компания продолжила свою операционную и коммерческую деятельность в обычном режиме. Она развивается под руководством ее основателя Таймураза Боллоева, который открыл самарский филиал "Балтики" еще в 2003 году.

"Производственно-сбытовая цепочка компании в значительной степени локализована. У "Балтики" собственная агропрограмма, портфель брендов, российские поставщики и клиенты. Совместно с ними мы адаптируем планы и принимаем решения, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нашей продукции на региональный рынок", — отметили в компании.

В 2023 году самарская пивоварня укрепила портфель брендов, выпустив к сезону региональный сорт пива "Самара Лагер", и одной из первых в компании стартовав с выпуском возрожденной легенды российского пива — "Балтики 3". Локальный сорт "Самара" стал одной из заметных новинок локального рынка в 2023 году, завоевал "золото" XXV Поволжской агровыставки и премию VOLGABRAND 2023 в номинации вывода на рынок нового продукта.

О том, что уход зарубежных инвесторов не нанес непоправимого вреда российской экономике, свидетельствует и официальная статистика. Так, индекс промышленного производства по Самарской области за январь — октябрь 2023 года вырос на 8,8% к аналогичному периоду 2022-го. В том числе по обрабатывающим производствам этот показатель увеличился на 14,7%. По России целом ИПП за 10 месяцев текущего года стал больше всего на 7,4%.

Не испугали иностранных инвесторов

Несмотря на последние геополитические события и бегство ряда крупных зарубежных брендов, иностранцы по-прежнему не теряют интерес к России. На пленарном заседании "Россия зовет!", которое состоялось в декабре 2023 года, президент РФ Владимир Путин отметил рост числа компаний с иностранным капиталом.

"С марта 2022 г. по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу обратить на это внимание, несмотря на все давление политических элит Запада <…> не сократилось, а, <…> я сам с удивлением это обнаружил, когда материалы смотрел, увеличилось", — рассказал он. По его словам, в марте 2022 года на территории страны было зарегистрировано 24 100 зарубежных организаций, а 1 ноября их стало уже около 25 600. "Это же показатель готовности и желания работать в России", — подчеркнул президент.

Дмитрий Цибизов, президент группы DSTS:

- Как и у любой медали есть две стороны, так и уход иностранных инвесторов имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это отняло массу времени в будущем на получение новых технологий и, как следствие, возможное отставание производств от зарубежных аналогов в обозримом будущем. Но с другой стороны, последние события, действительно, придали импульс к наращиванию компетенций промышленными предприятиями.



