Топ-менеджеры ПАО "ОДК-Кузнецов" обсудили с руководством Самарского университета им. Королева научные и образовательные проекты

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева прошла рабочая встреча делегации ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в ОДК — Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") с руководством университета и исполнителями научно-исследовательских проектов, реализуемых в интересах индустриального партнера.

Топ-менеджеры и ведущие специалисты предприятия посетили новые образовательные пространства, где занимаются студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы и студенты, обучающиеся по целевой программе предприятия "Крылья Ростеха". Затем они ознакомились с тем, как идет оснащение киберфизической фабрики по производству малоразмерных газотурбинных двигателей и энергоустановок, осмотрели аддитивные производственные участки и лаборатории, где сейчас идут испытания малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22.

Сергей Фалалеев, заведующий кафедрой конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов, продемонстрировал гостям учебную лабораторию "Компьютерный инжиниринг и цифровые технологии". Он поделился опытом внедрения в образовательный процесс цифровой платформы CML-Bench™ Санкт-Петербургского университета Петра Великого, с помощью которой разрабатываются цифровые двойники изделий. Именно эта платформа сейчас внедряется и на предприятиях ОДК.

В лаборатории "Иммерсивные технологии в двигателестроении" представителям ПАО "ОДК-Кузнецов" рассказали о VR-тренажере, на котором с помощью технологий виртуальной реальности изучается конструкция и технология ремонта авиадвигателя на примере НК-8, ранее выпускавшегося на предприятии. Комплекс позволяет полностью визуализировать весь процесс производства деталей на аутентичном виртуальном оборудовании.

На площадке университетского центра CAM-технологий заводчане побывали в цехе механической обработки и на участке инструментального контроля, осмотрели уже смонтированное оборудование создаваемой киберфизической фабрики.

Виталий Смелов, директор Института двигателей и энергетических установок, и Виктория Кокарева, заведующая лабораторией интеллектуальных систем управления предприятием, продемонстрировали, как реализован процесс конструкторско-технологической подготовки производства на цифровой платформе PLM-Лоцман. Эта платформа применяется и на ПАО "ОДК-Кузнецов", и на других предприятиях ОДК.

С большим интересом производственники общались со специалистами производственных участков по лазерной наплавке проволокой, прямому лазерному выращиванию (ПЛВ), а также по селективному лазерному сплавлению и по 3D-печати выжигаемых моделей. Именно здесь разрабатывалась комплексная типовая технология аддитивного производства деталей и узлов горячей части индустриальных газотурбинных двигателей, которая сейчас передана для внедрения на ПАО "ОДК-Кузнецов".

Иван Ткаченко, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), ознакомил делегацию предприятия с возможностями новых образовательных пространств школы. Здесь студенты осваивают технологии виртуальной реальности, технического зрения, мехатронику и робототехнику. В частности, они участвуют в разработке функционала роботизированных транспортных тележек с компьютерным зрением, которые будут перемещать заготовки и детали между рабочими постами, и в проектировании производственных участков. С помощью учебного лабораторного стенда изучают и моделируют рабочие процессы киберфизической фабрики.

ПАО "ОДК-Кузнецов" является индустриальным партнером университета в федеральном проекте "Передовые инженерные школы", и технологии, которые предстоит отработать в киберфизической фабрике малоразмерных газотурбинных двигателей, впоследствии придут на предприятие — так же, как и выпускники ПИАШ, участвовавшие в их создании.

Помимо ознакомления с лабораториями и образовательными пространствами, представители ПАО "ОДК-Кузнецов" заслушали доклады по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, которые Самарский университет им. Королёва выполняет в интересах предприятия.

Александр Ермаков, научный руководитель конструкторского бюро двигателестроения (КБ-203), сообщил о завершении цифрового проектирования универсального газогенератора. Он обосновал ключевые технические решения, принятые группой разработчиков с учетом мировых трендов и технологий, применяемых на предприятии "ОДК-Кузнецов", и констатировал, что этот газогенератор может быть базой для создания гражданских авиационных газотурбинных двигателей поколения "5+". При этом научный руководитель КБ-203 подчеркнул, что методами, которые применялись при создании двигателей 4-го поколения, спроектировать двигатели поколений "5+" и "6" уже невозможно.

"Мы завершили глубокую проработку конструкции газогенератора в объеме технического проекта. Это универсальная конструкция, на базе которой могут быть созданы перспективные двигатели тягой 180 кН и 260 кН. Мы обеспечили работоспособность всех узлов и нужные параметры, соответствующие техническому заданию", — сообщил Александр Ермаков.

По словам Павла Чупина, генерального конструктора ПАО "ОДК-Кузнецов", в 2024 году предприятие планирует совместно с Самарским университетом им. Королева начать выпуск рабочих чертежей на ряд ключевых деталей газогенератора.

Владимир Павлов, заместитель генерального конструктора ПАО "ОДК-Кузнецов" по научно-исследовательским работам, предложил поручить изготовление этих деталей университету на его производственных участках аддитивных технологий.

Также Владимир Павлов сформулировал фронтирные задачи на 2024 год, стоящие перед ПИАШ в рамках сотрудничества с ПАО "ОДК-Кузнецов" как индустриальным партнером. Он сообщил, что в 2023 году ПИАШ выполнила в интересах предприятия 10 проектов. Из них 9 будут продолжены и в наступающем году будут запущены еще 2 проекта. Технические задания по ним согласованы и утверждены предприятием.

Евгений Филинов, старший научный сотрудник НИЛ-207, ознакомил представителей предприятия с результатами, полученными в процессе разработки малоразмерной газотурбинной энергоустановки мощностью 80 кВт, в том числе о проработке совместно с Федеральным институтом промышленной собственности вопросов патентной чистоты и патентной защиты разрабатываемого изделия. Одним из результатов этой совместной работы стал патент на оригинальную конструкцию теплообменника, разработанного под технологические возможности ПАО "ОДК-Кузнецов", а всего в Роспатент было подано 9 заявок на изобретения.

В ходе обсуждения проекта Алексей Соболев, управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов", рекомендовал разработчикам найти такие технические решения, чтобы максимально расширить рыночную нишу, где была бы востребована создаваемая энергоустановка, помимо прямой потребности в ней газовых и нефтяных компаний.

"Нужно ставить перед собой большие, амбициозные задачи. Помимо прямой потребности в малоразмерной газотурбинной энергоустановке со стороны газодобывающих и нефтяных компаний, она должна быть востребована везде, где есть малая энергетика. Это возможно, если установка окажется максимально простой по конструкции и нетребовательной в обслуживании", — отметил Алексей Соболев и предложил провести отдельную рабочую встречу по этому проекту в конце января 2024 года.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, поддержал это предложение и, в свою очередь, предложил также обсудить варианты сотрудничества университета и предприятия в процессе последующего производства малоразмерной энергоустановки.

"Практический опыт предлагает несколько форм взаимодействия университетов с их индустриальными партнерами в процессе совместного производства продукции. Я уверен, что наше совместное решение удовлетворит интересам обеих сторон и будет способствовать развитию сотрудничества между Самарским университетом им. Королева и ПАО "ОДК-Кузнецов", — подчеркнул ректор.