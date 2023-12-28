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Страхование Финансы

Страховой дом ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой дом ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО. На данный момент система доступна клиентам компании в пилотном режиме в Ростовской области и Краснодарском крае. В планах ВСК масштабировать сервис во всех регионах России, а также запустить выплаты по СБП в рамках онлайн-урегулирования.

В 2023 году каждый третий житель России воспользовался системой быстрых платежей для денежных переводов или оплаты товаров и услуг. ВСК с учётом востребованности сервиса внедрил возможность получения мгновенной выплаты при урегулировании страховых случаев при помощи системы быстрых платежей. Благодаря использованию сервиса денежные средства поступают на счёт клиента в течение нескольких минут.

"Я обратился в офис ВСК 27 числа — пришел в офис, написал заявление на получение выплаты в связи с ДТП, все как обычно. Только денежные средства пришли мне на карту еще раньше, чем я успел выйти из офиса. Конечно, это очень удобная и полезная опция. Человеку, попавшему в ДТП, очень важна поддержка страховщика, возможность избегать лишней бюрократии. Благодаря мгновенному получению выплаты у меня появилась возможность сразу отремонтировать свое авто. В общем, я очень доволен процессом урегулирования", — отметил Вячеслав Казаков, первый клиент, получивший выплату по СБП.

На данный момент опция работает в пилотном режиме — сервис доступен жителям Краснодара и Ростова-на-Дону только при оформлении страхового события в офисах ВСК в данных регионах. После успешного пилота планируется запустить возможность получения мгновенной выплаты во всех регионах России, а также при онлайн урегулировании. Первая выплата по СБП была успешно произведена 27 декабря.

"Мы постоянно оптимизируем клиентский путь по урегулированию страховых событий, опираясь, в том числе на отзывы и пожелания клиентов. Больше всего клиентам не нравится ждать выплаты — это основная причина неудовлетворенности. Выплата по СБП — это решение, позволяющее выиграть каждой стороне процесса — клиентам за счёт быстрого поступления денежных средств, а компании за счёт снижения издержек. Благодаря данному сервису, а также оптимизированному бизнес процессу в ВСК страховое возмещение зачисляется на счет клиента в считанные минуты. По результатам внедрения этой технологии мы ожидаем повышение уровня удовлетворенности клиентов", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

"Сегодня на уровне финансовой отрасли реализованы платформенные решения цифровой экономики, которые совершенствуют клиентский опыт и повышают эффективность процессов. Страховой Дом ВСК активно внедряет различные цифровые сервисы и решения в сервисы компании, чтобы сделать наши услуги еще более удобными для клиентов. И автострахование является одним из наиболее развитых с точки зрения применения высоких технологий сегментом страхования. — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. — Внедрение СБП — это очередной важный шаг в процессе цифровой трансформации ВСК. Система быстрых платежей успела зарекомендовать себя в качестве удобного и надежного сервиса для оплаты и денежных переводов".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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