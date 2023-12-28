В Самарской области полицейские проверили места продажи пиротехники

Сотрудники полиции в Самарской области проверили торговые точки с пиротехникой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, на ул. Комсомольской в Тольятти изъяли 74 единицы пиротехнических изделий без сертификатов соответствия стоимостью около 9 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что продавец вела незаконную предпринимательскую деятельность.

Аналогичные нарушения нашли на рынке на ул. Ташкентской в Самаре. Там правоохранители изъяли 43 пиротехнических изделия стоимостью около 7 тыс. рублей.