В Самаре увековечили память актера театра и кино Николая Михеева

В четверг, 28 декабря, губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн вместе с труппой Самарского академического тетра драмы им. М.Горького, ценителями искусства открыли мемориальную доску в память о выдающемся актере театра и кино, народном артисте СССР Николае Александровиче Михееве.

"Сегодня очень важное событие. Мы открываем мемориальную доску человеку, без которого вообще невозможно представить наш театр, его историю и в принципе театральную жизнь Самары. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Николай Александрович Михеев много лет служил в нашем театре, - отметил глава региона. - Я думаю, что истинный, могучий талант Николая Александровича Михеева раскрылся именно здесь, на куйбышевской, самарской сцене благодаря гению Петра Львовича Монастырского. Воплощения на сцене Николая Александровича Михеева вошли в золотой театральный фонд не только нашего региона, а всей страны и мирового театрального искусства. Его дарование раскрылось и в кинематографе, в фильмах. Эти фильмы все мы знаем с детства, как и постановки. И гордимся тем, что Николай Александрович долгие годы служил в нашем театре".

Николай Александрович Михеев служил в театре с 1970-го по 1989-й, а затем по приглашению режиссера Андрея Дрознина перешел в "СамАрт", где работал еще четыре года. Его не стало в 1993-м. Имя Николая Михеева - участника Великой Отечественной войны, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР - вписано в историю театрального искусства. Он играл не только на сцене, но и в кино. Актер снялся почти в двух десятках картин, в их числе - "Вечный зов" (Демьян Инютин), "Двадцать дней без войны" (подполковник, консультант кинофильма), "ТАСС уполномочен заявить…" (Павел Савельевич Озерский, художник), "Ермак" (воевода Болховский) и др.

Дмитрий Азаров отметил, что очень гордится личным знакомством с выдающимся человеком, на которого равняется молодое поколение актеров. Глава региона добавил, что сохранение памяти о выдающихся деятелях культуры и искусств особенно важно в нынешней ситуации, когда коллективный Запад пытается отменить российскую культуру.

"Мы благодаря инициативной группе сохраняем память о выдающемся деятеле культуры. Невозможно отменить российскую культуру, поскольку ее носителем является российский народ - это главное богатство нашей страны. А значит мы преодолеем все невзгоды, - подчеркнул губернатор. - Вспоминая людей, которые прививали нам любовь к искусству, культуре российской, литературе, мы отдаем дань памяти об их высоком служении и, уверен, сохраняем традиции для будущих поколений".

Руководитель области поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и реализации проекта. Инициатором установки мемориальной доски стал поклонник творчества актера Андрей Фатенков.

"Идея создания мемориальной доски возникла еще лет 10 назад. Я был знаком с Николаем Александровичем лично, видел множество спектаклей с его участием, кинофильмы. Очень рад, что эту инициативу удалось реализовать к столетию Николая Александровича. Он был выдающимся актером, убедительным в своих ролях. И мемориальная доска - это память о выдающихся людях Самарской области. У таких людей надо учиться молодым актерам", - отметил он.

"Николай Александрович был особенным артистом. В жизни он был достаточно закрытым человеком, было такое ощущение, что берег силы и энергию для вечерних выступлений. И мне посчастливилось играть с ним в одном спектакле. Мы очень благодарны, что сегодня открывается доска памяти нашему коллеге", - отметил председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, заслуженный артист России Владимир Гальченко.

В числе инициаторов установки мемориальной доски - депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Каждая новая мемориальная доска, каждый новый памятник, каждый новый бюст, каждое новое увековечивание памяти выдающихся самарцев - это вклад в наше будущее. Это гарантия от исторического беспамятства, гордость наших детей и внуков, гостей нашего региона за то, что здесь, на Самарской земле работали, творили выдающиеся, замечательные, великие люди, - отметил парламентарий. - Я думаю, что память о выдающихся людях будет жить не только в наших сердцах, но и на мемориальных досках и памятниках, в названиях улиц и площадей".

Директор Самарского академического тетра драмы им. М.Горького Сергей Филиппов отметил, что учреждению культуры очень повезло, потому что на сцене служили многие выдающиеся актеры, в число которых входит и Николай Александрович Михеев.

"Он был прекрасным актером театра драмы, выдающимся и известным киноактером. Нашему театру повезло, Николай Александрович Михеев работал на нашей сцене, была сыграна масса ярких ролей. И в этом году, когда появилась инициатива установки мемориальной доски в его честь, мы коллективно решили, что лучшим местом для увековечивания памяти Николая Александровича будет стена его родного театра драмы", - отметил руководитель учреждения.

Глава региона поблагодарил всех, кто вносит существенный вклад в сохранение и укрепление традиций театрально искусства, кто помнит выдающихся людей, которые работали во благо развития и процветания Самарской земли.

"Мы чтим память выдающихся, талантливых людей, а значит создаем надежный фундамент для развития творчества на нашей Самарской земле. Я очень надеюсь, что труппа нашего театра будет бережно хранить выдающиеся традиции театрального искусства и вместе мы будем радоваться новым творческим постановкам, равняясь на выдающихся актеров прошлого", - подчеркнул Дмитрий Азаров.