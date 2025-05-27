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Общество

Больше всего заявок на конкурс лекторов от Общества "Знание" в ПФО подали просветители Самарской области

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область — лидер Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Лектор — 2025. Всероссийский конкурс собрал уже 4 360 заявок из всех регионов страны. Регистрация в номинации "Юный лектор" продлена до 30 июня. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в проекте.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

В борьбу за звание лучшего лектора страны уже вступили 89 жителей Самарской области — это первое место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "Юный лектор", "Карьера и саморазвитие" и "Наука и технологии".

Среди участников конкурса от Самарской области — Евгений Ганжов, заместитель директора по воспитательной работе "Акрон — Академии футбола им. Юрия Коноплева". Будучи теологом по образованию, Евгений изучал мировые религии и их значение в формировании локальных культур. Особенное внимание он уделял зарождению христианства на Руси и тому, как менялись культурные ценности по мере становления религии. Впоследствии он получил степень кандидата исторических наук, затронув в диссертации влияние банковских учреждений на формирование русской культуры и став автором ряда статей на эту ему. В рамках Знание.Лектор Евгений планирует рассказать о том, какую роль культура занимает в государственности России и идентичности россиян.

На звание лучшего лектора страны претендует куратор музейных проектов Центра креативных индустрий "Архслон" Самарского государственного технического университета Елена Обухова. Она регулярно выступает в качестве спикера по профориентации среди старшеклассников и студентов колледжей, а также проводит лекции в рамках просветительских мероприятий для библиотек, книжных фестивалей, открытых лекториев СамГТУ и других университетов. На базе Центра "Архслон" Елена также организует программы дополнительного образования. В ходе своих конкурсных выступлений участница планирует рассказать о том, как старые здания обретают новую жизнь, как создаются арт-пространства и какую роль играет архитектура в культурной жизни города.

Вице-президент, преподаватель и спикер Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин также принимает участие во всероссийском конкурсе от Самарской области. За плечами Максима — свыше 11 тыс. часов проведенных лекций в более чем 40 городах России и зарубежья, а также участие в создании авторского курса по обсессивно-компульсивному и схожим расстройствам. В своих конкурсных лекциях участник затронет темы научно обоснованной психотерапии, влияния мыслей на настроение и поведение, связи между удовлетворением потребностей и уровнем счастья, а также расскажет, как наука помогает лучше понимать и применять психотерапевтические методы в жизни.

"Знание.Лектор — самый эффективный способ попасть в главную просветительскую организацию России. Именно этот конкурс позволяет нам оценить компетенции экспертов в разных областях, чтобы в дальнейшем помогать им развиваться как лекторам "Знания". Так, один из победителей прошлого сезона стал официальным комментатором нашего флагманского марафона Знание.Первые, его слушали люди по всей стране. В этом году мы продолжаем набор в нашу команду просветителей: подавайте заявки до 15 июля", — сказал заместитель генерального директора Общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Заявки на пятый сезон проекта принимаются на официальном сайте до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тыс. руб. каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек" (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.

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