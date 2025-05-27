Больше всего заявок на конкурс лекторов от Общества "Знание" в ПФО подали просветители Самарской области

Самарская область — лидер Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Лектор — 2025. Всероссийский конкурс собрал уже 4 360 заявок из всех регионов страны. Регистрация в номинации "Юный лектор" продлена до 30 июня. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в проекте.
В борьбу за звание лучшего лектора страны уже вступили 89 жителей Самарской области — это первое место по Приволжскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "Юный лектор", "Карьера и саморазвитие" и "Наука и технологии".
Среди участников конкурса от Самарской области — Евгений Ганжов, заместитель директора по воспитательной работе "Акрон — Академии футбола им. Юрия Коноплева". Будучи теологом по образованию, Евгений изучал мировые религии и их значение в формировании локальных культур. Особенное внимание он уделял зарождению христианства на Руси и тому, как менялись культурные ценности по мере становления религии. Впоследствии он получил степень кандидата исторических наук, затронув в диссертации влияние банковских учреждений на формирование русской культуры и став автором ряда статей на эту ему. В рамках Знание.Лектор Евгений планирует рассказать о том, какую роль культура занимает в государственности России и идентичности россиян.
На звание лучшего лектора страны претендует куратор музейных проектов Центра креативных индустрий "Архслон" Самарского государственного технического университета Елена Обухова. Она регулярно выступает в качестве спикера по профориентации среди старшеклассников и студентов колледжей, а также проводит лекции в рамках просветительских мероприятий для библиотек, книжных фестивалей, открытых лекториев СамГТУ и других университетов. На базе Центра "Архслон" Елена также организует программы дополнительного образования. В ходе своих конкурсных выступлений участница планирует рассказать о том, как старые здания обретают новую жизнь, как создаются арт-пространства и какую роль играет архитектура в культурной жизни города.
Вице-президент, преподаватель и спикер Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин также принимает участие во всероссийском конкурсе от Самарской области. За плечами Максима — свыше 11 тыс. часов проведенных лекций в более чем 40 городах России и зарубежья, а также участие в создании авторского курса по обсессивно-компульсивному и схожим расстройствам. В своих конкурсных лекциях участник затронет темы научно обоснованной психотерапии, влияния мыслей на настроение и поведение, связи между удовлетворением потребностей и уровнем счастья, а также расскажет, как наука помогает лучше понимать и применять психотерапевтические методы в жизни.
"Знание.Лектор — самый эффективный способ попасть в главную просветительскую организацию России. Именно этот конкурс позволяет нам оценить компетенции экспертов в разных областях, чтобы в дальнейшем помогать им развиваться как лекторам "Знания". Так, один из победителей прошлого сезона стал официальным комментатором нашего флагманского марафона Знание.Первые, его слушали люди по всей стране. В этом году мы продолжаем набор в нашу команду просветителей: подавайте заявки до 15 июля", — сказал заместитель генерального директора Общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Заявки на пятый сезон проекта принимаются на официальном сайте до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тыс. руб. каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек" (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).
Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...