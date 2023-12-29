В ночь на 1 января в Самарской области похолодает до -13°C

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в новогоднюю ночь. По данным синоптиков, с 31 декабря на 1 января ожидается похолодание.

В пятницу, 29 декабря, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C. Местами гололедица.

30 декабря в Самарской области сохранится облачность. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, днем +1…-4 °C. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

В воскресенье, 31 числа, в регионе по-прежнему будет облачно, прогнозируется мокрый снег. Ветер не изменит скорости и направления, температура воздуха и ночью и днем составит +1…-4 °C.

В ночь на 1 января прогнозируется снег, местами метель. Ветер северо-западный, 9…14 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. На дорогах местами гололедица. Днем так же ожидается метель. Температура воздуха составит -8…-13 °C.