Самарские офтальмологи поправили зрение жителям ДНР и вернулись домой

Перед Новым годом в Самару вернулась бригада врачей-офтальмологов, отработав целый год в городе Снежное и полностью "закрывая" собой всю офтальмологическую помощь в этом городе ДНР.

В течение года четыре врача из Самарской областной глазной больницы им. Ерошевского посменно работали в г. Снежное, оказывая помощь пациентам, которые долгое время не получали никакого лечения.

В особо запущенных случаях пациентов отправляли на операции в Самару, в больницу им. Ерошевского — здесь было вылечено около 20 жителей Донбасса. Всего в течение года самарские офтальмологи оказали помощь почти 3 тысячам жителей ДНР.

В поле зрения самарских врачей оказались не только пациенты, но и коллеги по работе. Самарские офтальмологи задали новый уровень профессионализма — обучили врачей и медсестер работе с новыми приборами. Кроме того, они привезли с собой все необходимое оборудование и фактически обновили офтальмологический кабинет на территории районной больницы.

Перед Новым годом все врачи вернулись домой. В Снежном остались оборудованный кабинет и подготовленные местные врачи.

Напомним, Самарская область первой из регионов заключила соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса — городом Снежное 27 мая 2022 г. В том же году в Снежном были восстановлены и построены 82 объекта инфраструктуры — медучреждения, школы, социальные, спортивные, коммунальные объекты, дороги и жилые дома. Работы продолжались и в течение всего 2023 года.