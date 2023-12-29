Жительницы Самарской области отдали мошенникам 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

В Самарской области три женщины поверили мошенникам и перечислили им 3,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Жительницы разных сел и городов "купились" на один и тот же сценарий: по телефону "представитель биржи" пообещал постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.
59-летняя медсестра из с. Приволжье перевела аферисту более 1,6 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь. 47-летняя жительница Сызрани - порядка 1,3 млн руб., а 63-летняя тольяттинка - 600 тыс. рублей.
Во всех случаях, поняв, что стали жертвами преступников, потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.