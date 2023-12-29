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Преступления Происшествия

Жительницы Самарской области отдали мошенникам 3,5 млн руб., желая заработать на бирже

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области три женщины поверили мошенникам и перечислили им 3,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Жительницы разных сел и городов "купились" на один и тот же сценарий: по телефону "представитель биржи" пообещал постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ.

59-летняя медсестра из с. Приволжье перевела аферисту более 1,6 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь. 47-летняя жительница Сызрани - порядка 1,3 млн руб., а 63-летняя тольяттинка - 600 тыс. рублей. 

Во всех случаях, поняв, что стали жертвами преступников, потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

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